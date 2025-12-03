Алаяқтықтың жаңа түрі: полиция қазақстандықтарға үндеу жасады
Полиция банктермен, "Қазпошта" және коммуналдық қызметтермен бірлесіп азаматтарды интернет алаяқтықтың жаңа схемелері туралы ескертеді деп хабарлайды Zakon.kz.
Құқық қорғау органдары мәлімдегендей, алаяқтар таныс емес нөмірлерден қоңырау шалып, өздерін банк, "Қазпошта", коммуналдық қызметтер немесе полиция қызметкерлері ретінде көрсетіп, ақша аударуды, SMS-кодтарды немесе жеке деректерді беруді талап етуі мүмкін.
Полиция еске салады, ешбір қызмет SMS-кодтарды сұрамайды. Сондай-ақ, карта деректерін және жеке ақпаратты бермеу, күдікті сілтемелерге кірмеу және жалған құжаттарға сенбеу қажет.
Бұған дейін өзіңізді және жеке деректеріңізді доксингтен қорғау жолдары туралы хабарланған еді.
