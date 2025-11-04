Қазақстанда биылғы егін науқаны табысты аяқталды – Үкімет рекордтық көрсеткіштерді атады
Биыл жеңілдетілген қаржыландыру мен лизинг көлемі алғаш рет 1 трлн теңгеге жетті. Диқандар тұқыммен, арзандатылған жанар-жағармаймен және тыңайтқыштармен толық қамтамасыз етілген. Осы шаралардың арқасында ел тарихындағы ең мол өнімнің бірі жиналды.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің дерегінше, 16 млн гектар жерден 27,1 млн тонна астық бастырылған, орташа өнімділік гектарына 17 центнерді құрады. 20,3 млн тонна бидай жиналып, өткен жылмен салыстырғанда 500 мың тоннаға артық өнім алынған. Сонымен қатар, елімізде алғаш рет бұршақ дақылдарының өнімі 1 млн тоннаға жетті. Майлы дақылдар бойынша да рекорд тіркеліп отыр – 4,3 млн тонна.
Картоптың жалпы көлемі 2,9 млн тонна, көкөністер – 3,8 млн тонна, бақша өнімдері – 2,6 млн тонна болды. Ал мақта жинау көлемі өткен жылмен салыстырғанда 42%-ға артып, 428 мың тоннаға жетті.
"Бұл жетістік – диқандардың қажырлы еңбегі мен агротехнологияларды дұрыс пайдаланудың нәтижесі. Тиісті технологияны сақтау – мол өнім мен экспорттық әлеуеттің кепілі", – деді Премьер-министр Олжас Бектенов.
Бектенов ендігі басты міндет – жиналған өнімді сақтау және тиімді бағамен өткізу екенін атап өтті. Барлық астық қабылдау кәсіпорындары үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Сондай-ақ "Қазақстан темір жолы" арқылы өнім тасымалының тұрақты жүруі қатаң бақылауға алынады.
Премьер-министр Ауыл шаруашылығы және Сауда министрліктеріне өнімді ішкі және сыртқы нарықтарға тиімді экспорттау бойынша тапсырма берді. Сонымен қатар, терең өңдеу саласын дамытуға ерекше назар аударылмақ. Жамбыл мен Түркістан облыстарында жүгері өңдеу, Астанада крахмал өндірісі, ал солтүстіктегі өңірлерде биоэтанол мен глютен шығару жобалары мысал ретінде аталды.
Келесі егін егу науқанына дайындық та басталып кетті. 2026 жылы кемінде 2,3 млн тонна минералды тыңайтқыш себу жоспарланып отыр. Сондай-ақ көктемгі жұмыстарды ерте қаржыландыру басталған.
"Қорытындылай келе, егін орағын уақытылы аяқтаған барлық диқандарға алғыс білдіремін. Ел өз қажеттілігін толық қамтамасыз етіп отыр. Жақсы өнім – ел ырысы, бірліктің белгісі", – деп түйіндеді сөзін Премьер-министр.