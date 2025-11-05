#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Атырауда қылмыстың алдын алуға арналған электронды бақылау жүйесі іске қосылды

Атырау қаласында қайталанатын қылмыстардың алдын алу мақсатында электронды бақылау жүйесі енгізілді, деп хабарлайды Polisia.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 10:29 Сурет: ҚР ІІМ
Атырау қаласында қайталанатын қылмыстардың алдын алу мақсатында электронды бақылау жүйесі енгізілді.

Жаңа жүйе ішкі істер органдарының профилактикалық есебінде тұрған азаматтарға бақылауды күшейтуге бағытталған. Бұл шара "Учаске" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында жүзеге асуда.

Енді бұрын сотталған, шартты түрде босатылған немесе әкімшілік қадағалаудағы тұлғаларға электронды бақылау құрылғысы орнатылады. Құрылғы олардың қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылап, белгіленген аумақтан шықпауын және тыйым салынған орындарға бармауын қадағалайды.

Полиция қызметкерлері есептегі азаматтармен кездесіп, жүйенің жұмыс тәртібі мен артықшылықтарын түсіндірді.

Электронды бақылау жүйесінің енгізілуі құқық қорғау органдарының жұмыс тиімділігін арттырып, профилактикалық есептегі азаматтардың заң талаптарын қатаң сақтауына ықпал етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырауда "Қорғау-Сергек" жүйесі ірі құқық бұзушылықтарды әшкереледі
11:36, 02 маусым 2025
Атырауда "Қорғау-Сергек" жүйесі ірі құқық бұзушылықтарды әшкереледі
Алматы облысында жолдарда жасырын бақылау жүйесі іске қосылды
10:11, 06 маусым 2025
Алматы облысында жолдарда жасырын бақылау жүйесі іске қосылды
Электронды еңбек биржасына жасанды интеллект жүйесі енгізілді
16:46, 12 қаңтар 2024
Электронды еңбек биржасына жасанды интеллект жүйесі енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: