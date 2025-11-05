#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Алматыда спорт және мәдениет нысандарын дамыту мәселесі талқыланды

Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс сапары барысында CHAMP1ON спорт кешенін және Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасын аралады, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 11:09 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс сапары барысында CHAMP1ON спорт кешенін және Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасын аралады, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі.

Заманауи CHAMP1ON спорт орталығында жүзу, баскетбол, фитнес және триатлонмен айналысуға толық жағдай жасалған. Мұнда 50-ден астам кәсіби спортшыдан құралған құрама командалар жаттығады. Соңғы жылдары орталық спортшылары қалалық, республикалық және халықаралық жарыстарда 90-нан астам медаль жеңіп алып, 10 спортшы спорт шебері атағына үміткер атанған. Ал 3 спортшы Қазақстанның триатлон ұлттық құрамасына енген.

Кешен базасында MY WIN атты қайырымдылық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Оның аясында 3 мыңнан астам бала мен жасөспірім спортпен тұрақты түрде айналысып, өз қабілеттерін дамытып келеді.

Сондай-ақ әкім Ұлттық кітапханаға барып, ондағы жаңғырту жұмыстарымен танысты. 1910 жылдан бастап қызмет етіп келе жатқан бұл мәдени орталықта ұлттық кітап қоры сақталып, заманауи цифрлық сервистер енгізілген. Мұнда қала тұрғындарына білім алу мен мәдени дамуға кең мүмкіндік жасалған.

Дархан Сатыбалдының айтуынша, әр ауданға заманауи әрі қолжетімді спорттық және мәдени кеңістіктер қажет.

"Спорт инфрақұрылымын дамыту мен Ұлттық кітапхана сияқты мәдени нысандарды қолдау – белсенді, білімді және мықты ұрпақ қалыптастырудың негізгі алғышарты", – деді қала әкімі.

Кездесу соңында Дархан Сатыбалды тиісті басқармаларға спорттық, мәдени және демалыс орындарын одан әрі дамыту, сондай-ақ алматылықтардың белсенді өмір салты мен өзін-өзі дамытуына жағдай жасау жөнінде нақты тапсырмалар берді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
