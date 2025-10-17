Алматыда "Алматы Тазалық" қызметкерлерінің жалақысы өсіп, тұрмыс жағдайы жақсаруда
Әкімнің тапсырмасына сәйкес биыл кәсіпорынның еңбекақы қоры едәуір ұлғайып, жол жұмысшыларының, жүргізушілер мен механизаторлардың жалақысы 30–55%-ға дейін өсті.
Сонымен қатар, "Алматы Тазалық" ұжымының жалпы саны 1560-тан 3169 адамға дейін артты. Оның ішінде 1362 жол жұмысшысы, 136 жүргізуші және 84 механизатор жаңадан қабылданды. Осылайша жол жұмысшыларының штаттық саны 638-ден 2000 адамға дейін көбейіп, үш ауысымдық жұмыс жүйесін енгізуге және қаланың көше-жол желісін тазалау тиімділігін арттыруға мүмкіндік туды.
Қызметкерлердің тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында арнайы әлеуметтік бағдарлама іске асырылуда. Демеушілік қаражат есебінен әрқайсысы 12 адамға арналған екі модульдік тұрғын блок сатып алынды. Жыл соңына дейін сыйымдылығы 60 орындық тағы 10 блок алу жоспарланып отыр. Сондай-ақ 28 орындық модульдік жатақхана орнату және Ломоносов көшесінде орналасқан 100 орындық жаңа жатақхана құрылысын аяқтау көзделген.
Қысқы маусымда коммуналдық қызмет өкілдерін уақытша тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін қалалық тұрғын үй қорынан Наурызбай және Түрксіб аудандарында әрқайсысы 50 орындық екі үй бөлінеді. Ал 2026 жылы қосымша 272 төсек-орын қарастырылмақ.
"Коммуналдық қызмет мамандарының еңбекақысын арттыру мен оларға лайықты жағдай жасау – қаланың тұрақты әрі тиімді жұмыс істеуінің маңызды бөлігі. Әсіресе қысқы кезеңде қызметкерлердің демалысы мен тұрмысы толық қамтамасыз етілуі тиіс. Келесі жылы жатақхана орындарының саны 400-ге дейін ұлғаюы керек", – деді Дархан Сатыбалды.