#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Алматыда "Алматы Тазалық" қызметкерлерінің жалақысы өсіп, тұрмыс жағдайы жақсаруда

Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды коммуналдық қызмет мамандарының еңбегін қолдау мақсатында &quot;Алматы Тазалық&quot; кәсіпорны қызметкерлерінің жалақысын көтеріп, жұмыс және тұрмыс жағдайларын жақсартуды тапсырды, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 09:23 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды коммуналдық қызмет мамандарының еңбегін қолдау мақсатында "Алматы Тазалық" кәсіпорны қызметкерлерінің жалақысын көтеріп, жұмыс және тұрмыс жағдайларын жақсартуды тапсырды, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі.

Әкімнің тапсырмасына сәйкес биыл кәсіпорынның еңбекақы қоры едәуір ұлғайып, жол жұмысшыларының, жүргізушілер мен механизаторлардың жалақысы 30–55%-ға дейін өсті.

Сонымен қатар, "Алматы Тазалық" ұжымының жалпы саны 1560-тан 3169 адамға дейін артты. Оның ішінде 1362 жол жұмысшысы, 136 жүргізуші және 84 механизатор жаңадан қабылданды. Осылайша жол жұмысшыларының штаттық саны 638-ден 2000 адамға дейін көбейіп, үш ауысымдық жұмыс жүйесін енгізуге және қаланың көше-жол желісін тазалау тиімділігін арттыруға мүмкіндік туды.

Қызметкерлердің тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында арнайы әлеуметтік бағдарлама іске асырылуда. Демеушілік қаражат есебінен әрқайсысы 12 адамға арналған екі модульдік тұрғын блок сатып алынды. Жыл соңына дейін сыйымдылығы 60 орындық тағы 10 блок алу жоспарланып отыр. Сондай-ақ 28 орындық модульдік жатақхана орнату және Ломоносов көшесінде орналасқан 100 орындық жаңа жатақхана құрылысын аяқтау көзделген.

Қысқы маусымда коммуналдық қызмет өкілдерін уақытша тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін қалалық тұрғын үй қорынан Наурызбай және Түрксіб аудандарында әрқайсысы 50 орындық екі үй бөлінеді. Ал 2026 жылы қосымша 272 төсек-орын қарастырылмақ.


"Коммуналдық қызмет мамандарының еңбекақысын арттыру мен оларға лайықты жағдай жасау – қаланың тұрақты әрі тиімді жұмыс істеуінің маңызды бөлігі. Әсіресе қысқы кезеңде қызметкерлердің демалысы мен тұрмысы толық қамтамасыз етілуі тиіс. Келесі жылы жатақхана орындарының саны 400-ге дейін ұлғаюы керек", – деді Дархан Сатыбалды.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
316 мыңнан астам алматылық коммуналдық қызмет тарифтері өскені үшін өтемақы алады
16:49, 05 шілде 2023
316 мыңнан астам алматылық коммуналдық қызмет тарифтері өскені үшін өтемақы алады
Алматыда метро құрылысына бақылау жүргізетін штаб құрылатын болды
10:11, 15 маусым 2025
Алматыда метро құрылысына бақылау жүргізетін штаб құрылатын болды
Алматы әкімі санитарлық тазалық пен көгалдандыруға бақылауды күшейтуді тапсырды
16:16, 12 қыркүйек 2025
Алматы әкімі санитарлық тазалық пен көгалдандыруға бақылауды күшейтуді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: