Ақтөбе облысында мал ұрлығы көбейіп барады: екі жылда 200-ге жуық мал жоғалған
Жақында ғана аудан шаруаларының бірі бір түнде 40 бас сиырынан айырылған. Полицияға арыз жазылғанымен, әзірге ұрылар да, жоғалған мал да табылған жоқ, деп жазады qazaqstan.tv.
Шаруа қожалығының иесі Нұркелді Құлмұханбетов үш жыл бұрын несиеге 200 асыл тұқымды сиыр сатып алып, қазір жылына 28 миллион теңге төлем жасайды. Алайда ол несиеден бұрын малды ұрылардан қорғауға көбірек алаңдап жүргенін айтады.
"40 сиырдан айырылдық. Полициямен бірге іздестірдік, бірақ еш нәтиже жоқ. Мал жер жұтқандай жоқ болды", — дейді ол.
Жергілікті тұрғындар да соңғы уақытта мал ұрлығы көбейіп кеткенін айтады. Бір түнде барлық малынан айырылған тұрғындар да бар.
"29 бас малым бір-ақ түнде жоғалды. Ауыл іргесінен ұрлап кеткен, хабар жоқ", — дейді ауыл тұрғыны Сәндібек Ахметкереев.
Тағы бір тұрғын Айтуған Молдашиннің айтуынша, соңғы уақытта ұрылар жылқыға да көз тіккен.
"Ауыл бойынша 200-дей мал жоғалды. Кейбірін тіпті атып әкеткен. Ешқайсысы табылған жоқ", — дейді ол.
Полиция бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғаған. Хромтау аудандық полиция бөлімінің бастығының орынбасары Мадияр Әкентайдың айтуынша, іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр және ресейлік әріптестермен де бірлескен шаралар қолға алынған.
"Қылмыстық іс қозғалды. РФ шекаралас аумағында да іздестіру жұмыстары жүріп жатыр", — деді ол.
Алайда жергілікті шаруалар малдың жоғалуы әлі тоқтамағанын айтып, шарасыздық танытып отыр. Олар тәулік бойы күзет ұйымдастырғанымен, ұрылар амалын тауып, малды қолды етуін жалғастыруда.
Мамандардың айтуынша, өңірде мал ұрлығының жиілеуі — құқық қорғау органдары мен ауыл тұрғындарының бірлескен тиімді іс-қимылын қажет ететін өзекті мәселе.