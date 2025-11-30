Павлодар облысында үш апта бұрын жоғалған ер адам әлі іздестірілуде
Сурет: Sergek Group
Павлодар облысы ТЖД қызметкерлері полициямен бірлесіп, 5 қарашада із-түссіз жоғалған 1968 жылы туған ер азаматты іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Бірлескен іздестіру шаралары Еңбек ауылының дала аймағында ұйымдастырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іздестіруге Павлодар облысы ТЖД-ның 28 қызметкері, 8 бірлік техника, ұшқышсыз ұшу аппараты және 2 кинологиялық есеп тобы жұмылдырылды.
"Іздеу жұмыстары жергілікті жерді шолып шығу арқылы буындық әдіспен жүргізілді. Қиын және алыс аумақтарды тексеру үшін әуе барлауын жүргізуге және жоғалған адам ізі болуы мүмкін жерлерді жедел анықтауға мүмкіндік беретін ұшқышсыз ұшу аппараты белсенді қолданылды. Жердегі техника іздеу аумағын кеңейтуге және жеке құрамды тасымалдауға пайдаланылды. Кинологиялық есептегі қызметтік иттер із кесу арқылы және аймақтың қауіпті немесе жасырын болуы мүмкін учаскелерін тексеру арқылы жұмыс жүргізді", делінген хабарламада.
Іздестіру шаралары жалғасуда.
