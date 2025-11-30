#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Оқиғалар

Павлодар облысында үш апта бұрын жоғалған ер адам әлі іздестірілуде

Дрон, Павлодар облысында, жоғалған, ер адам, іздестірілуде, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.11.2025 14:48 Сурет: Sergek Group
Павлодар облысы ТЖД қызметкерлері полициямен бірлесіп, 5 қарашада із-түссіз жоғалған 1968 жылы туған ер азаматты іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Бірлескен іздестіру шаралары Еңбек ауылының дала аймағында ұйымдастырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іздестіруге Павлодар облысы ТЖД-ның 28 қызметкері, 8 бірлік техника, ұшқышсыз ұшу аппараты және 2 кинологиялық есеп тобы жұмылдырылды.

"Іздеу жұмыстары жергілікті жерді шолып шығу арқылы буындық әдіспен жүргізілді. Қиын және алыс аумақтарды тексеру үшін әуе барлауын жүргізуге және жоғалған адам ізі болуы мүмкін жерлерді жедел анықтауға мүмкіндік беретін ұшқышсыз ұшу аппараты белсенді қолданылды. Жердегі техника іздеу аумағын кеңейтуге және жеке құрамды тасымалдауға пайдаланылды. Кинологиялық есептегі қызметтік иттер із кесу арқылы және аймақтың қауіпті немесе жасырын болуы мүмкін учаскелерін тексеру арқылы жұмыс жүргізді", делінген хабарламада.

Іздестіру шаралары жалғасуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында түзеу мекемесіне тыйым салынған заттарды өткізудің алды алынды
15:15, Бүгін
Павлодар облысында түзеу мекемесіне тыйым салынған заттарды өткізудің алды алынды
Абай облысында ер адам мал айдауға шығып, орманды жерде адасып кетті
10:00, 29 желтоқсан 2024
Абай облысында ер адам мал айдауға шығып, орманды жерде адасып кетті
Талғардан SOS сигналын жіберген: Алматыда із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті табылды
12:08, 07 желтоқсан 2023
Талғардан SOS сигналын жіберген: Алматыда із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: