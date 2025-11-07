#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

Павлодар облысында 12 мың оқушы жазда еңбек етіп, табыс тапты

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 09:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Павлодар облысында алғаш рет 12 мыңға жуық жоғары сынып оқушысы жазғы демалыс кезінде еңбек етіп, еңбекақы алды. Бұл өңірдегі 10–11-сынып оқушыларының шамамен 60 пайызы жұмысқа тартылғанын көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба "Жұмысшы мамандықтар жылы" аясында қолға алынған "Еңбек – елдің ертеңі" атты әлеуметтік бастаманың негізінде жүзеге асып отыр, деп жазады qazaqstan.tv.

Шапық Шөкин атындағы мектеп-гимназиясында оқушылар сенбі сайын 4 сағат еңбек етеді. Мәселен, "Шебер қолдар" элективті курсына қатысушы Іңкәр Сужен қолғап тігумен айналысып жүр.

"Бір қолғапты тігуге 8–10 минут уақыт кетеді. Әр жұп үшін 150 теңге аламыз. Өз еңбегімізбен ақша табу бізге үлкен мотивация береді", – дейді Іңкәр.

Қолғаптың дайын үлгісін жергілікті тігін фабрикасы жеткізеді. Ал жобаға Қазақстан халқы Ассамблеясының Павлодар облыстық филиалы жетекшілік етеді.

ҚХА қоғамдық кеңесінің мүшесі Владимир Берковскийдің айтуынша, облыстағы 12 ірі кәсіпорынмен келісім жасалған.

"Кәсіпорындар өздеріне қажет арнайы жұмыс киімдерінің 5–10 пайызын мектептерге тапсырыс ретінде беріп отыр. Мысалы, алюминий зауыты ай сайын 5 мың брезент қолғап сатып алады. Соның 5 пайызы – оқушыларға үлкен мүмкіндік", – деді ол.

Мектеп мұғалімдері жоба балалардың тек еңбекке бейімделуіне ғана емес, сонымен бірге экономикалық сауаттылығын арттыруға және тәртіпке баулуға ықпал ететінін айтады.

Сонымен қатар қала оқушылары қоғамдық көліктерде бақылаушы, ал ауылдағы жастар бақташының көмекшісі немесе көкөніс алқаптарында жұмысшы ретінде еңбек етуде.

Мамандардың пікірінше, "Еңбек – елдің ертеңі" жобасы еңбекқор әрі отаншыл ұрпақ тәрбиелеудің тиімді құралына айналды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысының оқушысы шетел университеттерінің бірден алты грантын жеңіп алды
09:14, 12 мамыр 2023
Ақмола облысының оқушысы шетел университеттерінің бірден алты грантын жеңіп алды
Павлодар облысында 12 жастағы қыз босанды
17:35, 23 шілде 2024
Павлодар облысында 12 жастағы қыз босанды
Павлодар облысында биыл мыңға жуық кәмелетке толмаған жауапқа тартылды
10:10, 06 маусым 2024
Павлодар облысында биыл мыңға жуық кәмелетке толмаған жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: