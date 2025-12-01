#Халық заңгері
  Ашық тақырып
  Қараңғы тақырып
  Жүйедегідей
Қоғам

Павлодар облысында шетелдік азаматтар еңбек ететін нысандарда рейдтер өтті

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 09:16 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында көші-қон қызметінің қызметкерлері шетелдік азаматтар жұмыс істейтін орындарда ақпараттық рейдтер жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мамандары еңбек мигранттарына Қазақстан заңнамасының талаптарын түсіндіріп, қажетті құжаттарды рәсімдеуге консультациялық көмек көрсетті.

"Біз Екібастұз қаласындағы "EkibastuzFerroAlloys" ЖШС-де шетелдік азаматтармен кездестік. Кездесу барысында олардың Қазақстан Республикасында болу қағидалары, визалар мен рұқсаттарды ұзарту тәртібі, көші-қон есебі, сондай-ақ көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік қаралды. Құжаттарды уақытылы рәсімдеудің маңыздылығына ерекше назар аударылды", – деді Павлодар облысы ПД көші-қон қызметі басқармасының бастығы Қанат Сартов.

Мамандардың айтуынша, кездесуге қатысушыларға safetravel.kz сайты туралы ақпарат беріліп, туристік карталар таратылған.

Көші-қон қызметі осындай ақпараттық іс-шараларды шетелдік азаматтар еңбек ететін барлық нысандарда өткізуді жоспарлап отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда шетелдіктердің заңсыз еңбек қызметі тоқтатылды
12:21, 13 мамыр 2025
Алматыда шетелдіктердің заңсыз еңбек қызметі тоқтатылды
Екібастұзда шетелдік азаматтар еңбек қызметін заңсыз жүзеге асырған
09:55, 01 тамыз 2024
Екібастұзда шетелдік азаматтар еңбек қызметін заңсыз жүзеге асырған
Алматыда 40 шетелдік азамат елден шығарылды
16:37, 25 тамыз 2023
Алматыда 40 шетелдік азамат елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
