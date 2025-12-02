Қазақстанның екі өңірінде жол жабылды
Ақтөбе облысы
2025 жылғы 2 желтоқсан сағат 19:30- да ауа райының бұзылуына байланысты "РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 776-1240 шақырым аралығындағы учаскесінде (Экойл жанармай стансасы — Қызылорда облысының шекарасы) жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу қойылады. Жолды 2025 жылғы 3 желтоқсан сағат 05:00-де ашу жоспарланған.
Павлодар облысы
Сағат 20:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар "Павлодар – Шарбақты – РФ шекарасы (Шарбақты ө/п)" автожолының 0-112 шақырым аралығындағы учаскесінде (Павлодар қаласынан – РФ шекарасына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады. Жолды 2025 жылғы 3 желтоқсан күні сағат 07:00-де ашу жоспарланған.
Сонымен қатар бірқатар облыста жол қозғалысы жанданды.
Ақтөбе облысы
Сағат 18:30-да республикалық маңызы бар "Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ" автожолының 83-0 шақырым аралығындағы учаскесінде (Т.Жүргенов ауылы – Қарабұтақ елді мекені) бір бағыт бойынша көлік қозғалысы ашылды.
Сағат 19:30-да келесі республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында көлік қозғалысы ашылды.
Ақтөбе облысы
"Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ" автожолының 0-234 шақырым аралығындағы учаскесі (Қарабұтақ елді мекенінен – Қостанай облысының шекарасына дейін);
Қостанай облысы
"Қостанай – Рудный – Денисовка — Комсомольское – Қарабұтақ" автожолының 234-309 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе обл. шекарасынан – Адаевка ауылына дейін),