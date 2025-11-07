#Халық заңгері
Қоғам

Зейнетақы жинақтарына сатып алынған баспананы сатуға шектеу қойылмайды

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 14:17 Фото: freepik
Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарын бұрынғыдай тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін пайдалана алады.

Отбасы банк мәліметінше, зейнетақы төлемдері арқылы жасалған операцияларды талдау кезінде бір пәтердің бірнеше рет әртүрлі адамдарға қайта сатылған жағдайлары анықталған.

Әрбір жаңа сатып алушы тұрғын үйді алу үшін өзінің зейнетақы жинағын пайдаланған. Алайда бұл зейнетақы қаражатының мақсатсыз жұмсалу қаупін арттырып, жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаға да әсер етуі мүмкін.

Олардың алдын алу үшін банк Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану тәртібіне өзгеріс енгізуді ұсынған.

Банк зейнетақы қаражатына сатып алынған баспананы тек бес жылдан кейін ғана қайта сатуға рұқсат беруді ұсынған еді. Алайда бұл ұсыныс қолдау таппады.

Себебі қолданыстағы заңнамада мүлікке қандай жағдайларда шектеу қойылатыны нақты белгіленген, ал зейнетақы төлемі есебінен сатып алынған тұрғын үй бұл санатқа кірмейді.

