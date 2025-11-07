Зейнетақы жинақтарына сатып алынған баспананы сатуға шектеу қойылмайды
Отбасы банк мәліметінше, зейнетақы төлемдері арқылы жасалған операцияларды талдау кезінде бір пәтердің бірнеше рет әртүрлі адамдарға қайта сатылған жағдайлары анықталған.
Әрбір жаңа сатып алушы тұрғын үйді алу үшін өзінің зейнетақы жинағын пайдаланған. Алайда бұл зейнетақы қаражатының мақсатсыз жұмсалу қаупін арттырып, жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаға да әсер етуі мүмкін.
Олардың алдын алу үшін банк Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану тәртібіне өзгеріс енгізуді ұсынған.
Банк зейнетақы қаражатына сатып алынған баспананы тек бес жылдан кейін ғана қайта сатуға рұқсат беруді ұсынған еді. Алайда бұл ұсыныс қолдау таппады.
Себебі қолданыстағы заңнамада мүлікке қандай жағдайларда шектеу қойылатыны нақты белгіленген, ал зейнетақы төлемі есебінен сатып алынған тұрғын үй бұл санатқа кірмейді.