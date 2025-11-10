#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда зейнетақы жинақтарын ипотеканы төлеуге пайдалану жоспарлануда

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 10:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізу туралы жобаны әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта келесі ұсыныстар қамтылған:

  • Жаңа Салық кодексінің редакциясына сәйкестендіру мақсатында, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын жеке тұлғалардың Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) алынған біржолғы төлемдерден жеке табыс салығын ұстаудан босату;
  • Банк алдындағы несиелік жүктемені азайту үшін ипотекалық тұрғын үй қарызының негізгі қарызын өтеу, не ай сайынғы төлем мөлшерін төмендету, не несие мерзімін қысқарту мүмкіндігін қарастыру.

Министрлік мәліметінше, бұл өзгерістер жобасы азаматтардың зейнетақы жинақтарын тиімді пайдалану арқылы тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік беруді көздейді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 21 қарашаға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
