Қазақстанның екі өңірінде көлік қозғалысы шектелді
Сурет: Zakon.kz
Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі Қазақстанның екі облысында жол қозғалысын шектеуге байланысты маңызды мәлімдеме жасады. Бұл ауа райының қолайсыздығына байланысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 08 қараша сағат 14:00-де ауа райының нашарлауына (боран, көктайғақ, көріну шектеулігі) байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады:
Ақмола облысы:
"Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шек. " автожолының 16-200 шақырым аралығындағы учаскесі (Астана қаласынан Павлодар облысының шекарасына дейін).
Павлодар облысы:
"Астана – Ерейментау – Шідерті" автожолының 200-254 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).
Жолды 2025 жылғы 9 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript