#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Қоғам

Қазақстанның екі өңірінде республикалық маңызы бар алты жолда қозғалыс шектелді

Қазақстанның екі өңірінде алты республикалық маңызы бар жолда қозғалыс шектелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 18:11 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 26 желтоқсан сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты екі облыстағы алты республикалық маңызы бар автомобиль жолында көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абай облысы

  • "Өскемен – Семей" автожолының 103-198-шақырымы аралығы (Шығыс Қазақстан облысының шекарасынан Семей қаласына дейін)

Шығыс Қазақстан облысы

  • "Өскемен – Семей" автожолының 10-103-шақырым аралығы (Герасимовка ауылынан Абай облысының шекарасына дейін);
  • "Өскемен – Риддер – РФ шекарасы" автожолының 15-105-шақырымы аралығы (Белоусовка ауылынан Риддер қаласына дейін);
  • "Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы" автожолының 1104-1191-шақырым аралығы (Глубокое ауылының бұрылысынан Шемонаиха қаласына дейін);
  • "Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Қатонқарағай – Рахман қайнары" автожолының 7-166-шақырым аралығы (Ушановское ауылынан Алтай қаласына дейін);
  • "Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Қатонқарағай – Рахман қайнары" автожолының 166-250-шақырым аралығындағы учаскесінде (Алтай қаласынан Үлкен Нарын ауылына дейін).

Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 626 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның екі облысындағы республикалық маңызы бар екі жол жабылды
18:18, 18 наурыз 2025
Қазақстанның екі облысындағы республикалық маңызы бар екі жол жабылды
Қазақстанның екі өңірінде республикалық маңызы бар жолдар жабылды
19:34, 22 желтоқсан 2023
Қазақстанның екі өңірінде республикалық маңызы бар жолдар жабылды
Қазақстанның жеті өңірінде жолдар жабылды
09:08, 09 наурыз 2025
Қазақстанның жеті өңірінде жолдар жабылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: