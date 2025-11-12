Алатау қаласын дамыту жөніндегі Кеңес туралы ереже бекітілді
Ереже Алатау қаласын дамыту Кеңесінің өкілеттілігін, оның орталық және жергілікті атқарушы органдармен, сондай-ақ республиканың басқа мемлекеттік органдары мен ұйымдарымен өзара әрекеттесу ерекшеліктерін анықтайды. Бұл шаралар Алатау қаласының арнайы мәртебесі аясында қызмет етуін қамтамасыз етуге бағытталған.
Кеңес – коллегиялық орган болып, Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің басшылығымен жұмыс істейді.
Кеңес бір уақытта "Alatau City Authority" мемлекеттік қорының (АСА) жоғары басқарушы органы болып табылады. Бұл қор Алатау қаласының арнайы мәртебесі аясында қызмет етуін қамтамасыз ету үшін құрылған.
Кеңестің негізгі міндеттері:
Алатау қаласында халықаралық деңгейдегі іскерлік және инновациялық белсенділік аймағын қалыптастыруға бағытталған Жарлықты жүзеге асыру;
Алатау қаласында инвестицияларды өсіп келе жатқан және жаңа кәсіпкерлік салаларына бағыттап, әртүрлі салаларда инновацияларды енгізу арқылы жедел әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ететін ерекше институционалды ортаны қалыптастыру;
Алатау қаласын дамытуға инвестиция тарту және қорғау үшін жаңа деңгейдегі институттар мен институционалды базаны қалыптастыру;
Алатау қаласының тұрақты және жүйелі дамуын арнайы мәртебесінің негізгі бағыты мен мазмұнына сәйкес қамтамасыз ету;
АСА-ның атқарушы органын, сапалы кәсіби құрамын қалыптастыру және жалпы басқаруды жүзеге асыру.
Кеңестің қызметі аясында:
- АСА-ның атқарушы органын тағайындайды;
- АСА-ны және Алатау қаласының арнайы мәртебеде дамуын жалпы басқаруды жүзеге асырады;
- Алатау қаласын дамыту басым бағыттарын анықтайды, стратегияны бекітіп, оның орындалуын мониторингтейді;
- Инвестиция тарту, іскерлік белсенділік пен инновацияларды дамытуға қатысты саясат, регламенттер, ережелер және басқа да міндетті құжаттарды бекітеді;
- Алатау қаласының жалпы жоспарын, оның өзгерістері мен толықтыруларын келіседі;
- АСА қызметінің оның жарғыдағы мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады;
- Алатау қаласының арнайы мәртебесінің құқықтық режимін жүзеге асыру Концепциясын Қазақстан Республикасы Үкіметіне бекіту үшін, Бас прокуратура және Ұлттық банкпен бірге келіседі;
- Кеңестің міндеттеріне сәйкес өзге мәселелерді қарайды;
- АСА-ға қатысты оның Жарғысында көзделген басқа функцияларды атқарады.
Кеңес құрамында он екі мүше бар, олардың кемінде бесі тәуелсіз болып табылады.
Кеңес отырыстары жылына кемінде екі рет Кеңес төрағасының немесе оның орынбасарларының бастамасымен немесе мүшесінің бастамасымен өткізіледі.
Қажет болған жағдайда, кеңес отырыстары кезекші түрде, қашықтан, аудио- және видеоконференция арқылы немесе аралас түрде өтуі мүмкін.
Қашықтан дауыс беру электронды түрде немесе қағаз жүзінде жасалады, құпия ақпаратты қорғау талаптары сақталуы тиіс. Дауыс беру уақыты материалдар мен күн тәртібі жіберілгеннен кейін кемінде 10 сағат және екі жұмыс күнінен аспауы тиіс. Уақытында жауап бермеген жағдайда, мүше дауыс беруден бас тартқан болып саналады. Қашықтан дауыс беру кеңестің жалпы мүшелерінің кемінде екі үштен бір бөлігі дауыс берген жағдайда ғана өтеді.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 26 қыркүйекте Алатау қаласына арнайы мәртебе беру туралы жарлыққа қол қойған болатын.