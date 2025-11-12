#Халық заңгері
Қоғам

Үкімет қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыруға қарсы шараларды бекітті

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 12:08 Фото: Zakon.kz
ҚР Үкіметінің 2025 жылғы 7 қарашадағы шешімі бойынша қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыру (ақша жуу), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруларын тарату тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шаралар бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, келесі іс-шаралар көзделген:

  • Қаржыны шығару және қолма-қол ету схемаларында жалған тұлғаларды (дроптар) қолдану типологиясын әзірлеу, оны банк және қаржы ұйымдарына (БВУ) жеткізу, ішкі бақылауды күшейту.
  • БВУ үшін дроп операцияларына қатысты күмәнділік белгілерін қарастыру.
  • Мемлекеттік органдар мен қаржы ұйымдарының қатысуымен "Дроп болма!" атты ақпараттық кампания жүргізу.
  • Шетелдік жалған экономикалық келісімшарттар арқылы қаржы шығарумен байланысты операцияларды стратегиялық талдау, ақша жуу схемаларын анықтау мақсатында.
  • Тауарларды нақты әкелмей 100% алдын ала төлем талап ететін сыртқы экономикалық келісімшарттарға салық бақылауын күшейту ұсыныстарын әзірлеу.
  • БВУ үшін капиталды жалған экспорт-импорт келісімшарттары арқылы шығару немесе іс жүзінде орындалмаған жұмыстар, қызметтер немесе тауарларды жеткізусіз шот-фактураларды шығару операцияларының экономикалық негізділігін анықтау бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Қылмыстық жолмен алынған ақшаны қолма-қол ету әдістемесін әзірлеу.

Қолма-қол ақша айналымын есепке алу формаларын әзірлеу және статистиканы ұйымдастыру.

  • Белгіленген есептеу әдістемесіне сәйкес қылмыстық жолмен алынған ақшаны қолма-қол ету көлемін тұрақты мониторингтеу механизмін енгізу.
  • БВУ үшін қолма-қол ақшаға байланысты операцияларға күмәнділік белгілерін қарастыру.
  • Клиенттердің, соның ішінде несие беру, сомасы, төлеу кестесі және қаржыландыру көздерімен байланысты мәмілелеріне күмәнділік белгілерін қарастыру, жалған несиелерді анықтау және оған қарсы іс-қимыл жасау мақсатында.
  • Декларацияланған немесе заңды табыстар расталмаған жағдайда элиталық жылжымайтын мүлікті алу арқылы негізсіз байлық белгілерін анықтау әдістемесін әзірлеу.
  • Көлік құралдарын сатып алу-сату операцияларына күмәнділік белгілерін қарастыру.
  • Ақшаны қолма-қол тасымалдаудағы ақша жуу белгілерін тануға арналған мемлекеттік кіріс органдары қызметкерлеріне арналған тренингтер өткізу.
  • Жоспарда барлығы 44 іс-шара көзделген.

Шешім 2025 жылғы 22 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

Оқи отырыңыз
Үкімет деректерді басқару талаптарын бекітті
11:00, 12 қараша 2024
Үкімет деректерді басқару талаптарын бекітті
Қазақстанда кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл күшейтілуде
13:12, 04 қыркүйек 2025
Қазақстанда кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл күшейтілуде
Мәжіліс кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы заң жобасын мақұлдады
16:43, 18 маусым 2025
Мәжіліс кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы заң жобасын мақұлдады
