Алматыда 16 қараша күні кейбір жолдар жабылады
Алматыда алдағы жексенбі күні спорттық шара – жүгіру жарысы – өтетіндіктен кейбір жолдар жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 12 қарашада Almaty_Joly Telegram-каналында белгілі болды:
"16 қарашада Алматыда маусымның финалдық жүгіруі – City Run өтеді, оны "Смелость быть первым" корпоративтік қоры ұйымдастырады. City Run ұйымдастыру комитеті қаланың тұрғындары мен қонақтарын хабардар етеді: жарыс күні кейбір жол учаскелерінде қозғалыс ішінара шектеледі".
Атап айтқанда, сағат 08:00-ден 10:00-ге дейін жарыс трассалары өтетін жолдарда қозғалыс ішінара шектеледі.
Спортшылардың трасса арқылы өтуіне байланысты жолдар қайта ашылатын болады.
Жабылуларды ескере отырып, стартқа жетудің оңтайлы бағытын 2ГИС қосымшасында жоспарлауға болады.
Биыл жарысқа 20 елден 2500 қатысушы қатысады.
Еске салсақ, бұған дейін Алматыда Оңғарсынова көшесі екі күнге жабылатыны хабарланған еді.
