#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

Алматыдағы көшелердің бірі 2026 жылға дейін уақытша жабылады

Жөндеу жұмыстары, Алматы, Қарғалы өзені, арна, Жексенбаев, көше, уақытша жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 18:37 Сурет: unsplash
Алматыда Қарғалы өзенінің арнасын қайта жаңарту жұмыстары аясында Жексенбаев көшесі 2026 жылға дейін уақытша жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылдың 1 желтоқсанында қалалық экология және қоршаған орта басқармасы хабарлады:

"Алматыда Қарғалы өзенінің арнасын қайта жаңғырту және оның үстіндегі көпірді жаңарту жұмыстарына байланысты Жексенбаев көшесінде (Аханов көшесіне дейінгі учаскеде) автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі. Аумақ 2025 жылы 1 желтоқсаннан 31 желтоқсанға дейін уақытша жабылады".  

Карта, Алматы, Жексенбаев, көше, жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 18:37

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Жүргізушілерге жұмыс барысында жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерісті ескере отырып, бағытын алдын ала жоспарлау сұралады. 

Қала тұрғындарынан уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарап, бағытты алдын ала жоспарлауға кеңес беріледі. 

Айта кетсек, 2025 жылы 21 қазанда Алматыда бір көше бір аптаға жабылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыдағы көшелердің бірі қыркүйекке дейін жабылады
17:02, 19 маусым 2024
Алматыдағы көшелердің бірі қыркүйекке дейін жабылады
Алматыдағы көшелердің бірі қыркүйек айының ортасына дейін жабылады
15:22, 02 маусым 2024
Алматыдағы көшелердің бірі қыркүйек айының ортасына дейін жабылады
Алматыдағы көшелердің бірі уақытша жөндеуге жабылады
10:29, 26 маусым 2025
Алматыдағы көшелердің бірі уақытша жөндеуге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: