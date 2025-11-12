#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Қазақстанда архивтік анықтама алу тәртібі қалай өзгерді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 15:28 Фото: gov4c.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ баспасөз қызметі 2025 жылғы 12 қарашада Қазақстанда архивтік анықтама алу процесінің қалай өзгергені туралы егжей-тегжейлі баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мысалы, бұрын анықтаманы тек архивке барып алу мүмкін болса, қазір бұл қызмет архивте ғана емес, ХҚО бөлімшелерінде де, сондай-ақ электронды үкімет порталы арқылы онлайн түрде де қолжетімді.

Сонымен қатар, бұрын анықтама алу үшін сұралған мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері, мөр мен қолтаңбалармен куәландырылған болуы қажет еді. Қазіргі уақытта тек өтініш пен жеке куәлік (идентификация үшін) жеткілікті.

Тағы бір маңызды факт: бұрын Қазақстан азаматтары үшін анықтаманы күту мерзімі 30 күнге дейін созылатын. Қазір анықтаманы 11 жұмыс күні ішінде алуға болады, дайындық туралы хабарлама онлайн келеді.

Сонымен қатар, ХҚО трансформациясына дейін анықтама тек қағаз түрінде берілетін. Қазіргі таңда анықтама қағаз және электронды форматта да қолжетімді.

Архивтік анықтама – жұмыс өтілі, қызмет немесе оқу орны, тұрғылықты мекенжайды растауға арналған құжат. Көбінесе оны зейнетақы немесе басқа әлеуметтік төлемдерді рәсімдеу кезінде пайдаланады.

Бұрын Қазақстан азаматтарына жұмыссыздық бойынша жәрдемақыны қалай алу керектігі және қандай құжаттар қажет екені туралы егжей-тегжейлі түсіндірілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылы ЖОО түсу үшін ҰБТ минималды баллдары жарияланды
16:54, Бүгін
2026 жылы ЖОО түсу үшін ҰБТ минималды баллдары жарияланды
Жүргізуші куәлігінің мерзімі аяқталды: не істеу керек, қайда бару керек
15:27, 08 сәуір 2025
Жүргізуші куәлігінің мерзімі аяқталды: не істеу керек, қайда бару керек
Қазақстандықтарға жеке куәлікті алу тәртібі түсіндірілді
16:17, 03 сәуір 2025
Қазақстандықтарға жеке куәлікті алу тәртібі түсіндірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: