Қоғам

Қазақстанда туу туралы куәлікті үш күн ішінде қалай қалпына келтіруге болады

Свидетельство о рождении, документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 14:11 Фото: Zakon.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі 2025 жылғы 13 қарашада туу туралы куәлікті жоғалтқан жағдайда не істеу керектігін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық тұрғындардың бірі мамандарға мынадай сұрақпен жүгінген:

"Мен баламның туу туралы куәлігін жоғалтып алдым. Қайда жүгінуге және оны қалай қайта алуға болады?"

Белгілі болғандай, туу туралы куәлік жоғалған жағдайда оның көшірмесін (дубликатын) алуға болады.

"Ол үшін жақын орналасқан Халыққа қызмет көрсету орталығына (ХҚКО) жүгіну немесе электрондық үкімет порталы арқылы онлайн өтініш беру қажет. Өзіңізбен бірге жеке куәлікті ұсыну керек", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы.

Құжаттың қайта берілетін нұсқасы үш жұмыс күні ішінде рәсімделеді.

Айта кетейік, бұған дейін, 11 қарашада, қазақстандықтарға жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алу жолдары мен қажетті құжаттар туралы егжей-тегжейлі түсіндірілген болатын.

