Қазақстанда туу туралы куәлікті үш күн ішінде қалай қалпына келтіруге болады
Қазақстандық тұрғындардың бірі мамандарға мынадай сұрақпен жүгінген:
"Мен баламның туу туралы куәлігін жоғалтып алдым. Қайда жүгінуге және оны қалай қайта алуға болады?"
Белгілі болғандай, туу туралы куәлік жоғалған жағдайда оның көшірмесін (дубликатын) алуға болады.
"Ол үшін жақын орналасқан Халыққа қызмет көрсету орталығына (ХҚКО) жүгіну немесе электрондық үкімет порталы арқылы онлайн өтініш беру қажет. Өзіңізбен бірге жеке куәлікті ұсыну керек", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы.
Құжаттың қайта берілетін нұсқасы үш жұмыс күні ішінде рәсімделеді.
Айта кетейік, бұған дейін, 11 қарашада, қазақстандықтарға жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алу жолдары мен қажетті құжаттар туралы егжей-тегжейлі түсіндірілген болатын.