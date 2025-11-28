Қазақстанда жүргізуші куәлігін алуға дайындалып жүргендер үшін жақсы жаңалық айтылды
Бүгін, 2025 жылғы 28 қарашада, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі жүргізуші куәлігін алу үшін теориялық емтихан тапсыру кезінде мемлекеттік баж төлеу қажеттігі туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Қазақстан азаматы мамандарға қызықты сұрақпен жүгінген. Оның сұрағы былай болған:
"Мен теориялық емтиханды бірінші рет тапсыра алмадым. Маған мемлекеттік бажды қайта төлеу керек пе?"
Белгілі болғандай, қайта төлем жасау қажет емес.
"Баж тек жүргізуші куәлігін дайындау үшін алынады", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы.
Бұған дейін мемлекеттік корпорация жүргізуші куәлігін алу үшін емтиханға өтінішті қалай дұрыс рәсімдеу керектігін түсіндірген болатын.
