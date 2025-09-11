#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда туу туралы куәліктегі қатені қалай түзетуге болады

Свидетельство о рождении, документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
Қазақстан тұрғыны "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметіне туу туралы куәліктегі қатені түзетуге қатысты қызықты сұрақпен жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселе мынадай еді:

"Сәлеметсіз бе. Егер балаға берілген туу туралы куәлікте қате кетсе, оны түзете аламын ба?" – деп сұрады қазақстандық.

Баспасөз қызметі бұл сұраққа оң жауап берді:

"Қатені түзету үшін сіз жақын жердегі ХҚКО-ға өтініш бере аласыз. Сондай-ақ электрондық үкімет порталы арқылы онлайн-сервисті пайдалануға болады", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі.

Бұған дейін Қазақстанда ажырасу рәсімі енді жылдамырақ жүргізілетіні айтылған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
