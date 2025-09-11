Қазақстанда туу туралы куәліктегі қатені қалай түзетуге болады
Фото: Zakon.kz
Қазақстан тұрғыны "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметіне туу туралы куәліктегі қатені түзетуге қатысты қызықты сұрақпен жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәселе мынадай еді:
"Сәлеметсіз бе. Егер балаға берілген туу туралы куәлікте қате кетсе, оны түзете аламын ба?" – деп сұрады қазақстандық.
Баспасөз қызметі бұл сұраққа оң жауап берді:
"Қатені түзету үшін сіз жақын жердегі ХҚКО-ға өтініш бере аласыз. Сондай-ақ электрондық үкімет порталы арқылы онлайн-сервисті пайдалануға болады", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі.
Бұған дейін Қазақстанда ажырасу рәсімі енді жылдамырақ жүргізілетіні айтылған еді.
