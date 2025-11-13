Шымкентте тұрғыннан аса ірі көлемде есірткі тәркіленді
Сурет: ҚР ІІМ
Полиция "Заң мен тәртіп" қағидатын қамтамасыз етуге бағытталған жедел іс-шаралар аясында Шымкент қаласының аумағында синтетикалық есірткі заттарын таратумен айналысқан Алматы қаласының тұрғыны анықталып, ұсталды.
Тексеру барысында ер адамнан ішінде ақ түсті ұнтақ тәріздес заты бар скотчпен оралған төрт полиэтилен пакет табылып, тәркіленді.
Сараптама қорытындысына сәйкес, бұл жалпы салмағы 2 келіге жуық психотроптық зат екені анықталды.
Белгілі болғандай, күдікті қылмыстық әрекетін және қозғалыс бағытын жасыру мақсатында қалааралық қоғамдық көлікті пайдаланған.
Аталған жайт бойынша тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Полиция есірткі заттарын тарату қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертеді.
