#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Қоғам

Шымкентте тұрғыннан аса ірі көлемде есірткі тәркіленді

Шымкентте тұрғыннан аса ірі көлемде есірткі тәркіленді , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 16:23 Сурет: ҚР ІІМ
Полиция "Заң мен тәртіп" қағидатын қамтамасыз етуге бағытталған жедел іс-шаралар аясында Шымкент қаласының аумағында синтетикалық есірткі заттарын таратумен айналысқан Алматы қаласының тұрғыны анықталып, ұсталды.

Тексеру барысында ер адамнан ішінде ақ түсті ұнтақ тәріздес заты бар скотчпен оралған төрт полиэтилен пакет табылып, тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, бұл жалпы салмағы 2 келіге жуық психотроптық зат екені анықталды.

Белгілі болғандай, күдікті қылмыстық әрекетін және қозғалыс бағытын жасыру мақсатында қалааралық қоғамдық көлікті пайдаланған.

Аталған жайт бойынша тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Полиция есірткі заттарын тарату қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
09:14, 07 қазан 2025
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
Астанада есірткі таратушыдан аса ірі көлемде гашиш майы тәркіленді
14:08, 15 ақпан 2025
Астанада есірткі таратушыдан аса ірі көлемде гашиш майы тәркіленді
Шымкентте шетелдіктен аса ірі мөлшерде есірткі тәркіленді
15:06, 31 қазан 2024
Шымкентте шетелдіктен аса ірі мөлшерде есірткі тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: