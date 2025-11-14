#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да полицейлер тұрғынның жоғалған 16 жылқысын тауып берді

14.11.2025 11:08
13 қарашада Өскемен қалалық полиция басқармасының "102" арнасына жергілікті тұрғыннан хабар келіп түскен. Ол 8 қарашадан бері Ново-Явленка ауылының маңындағы еркін жайылымнан өзіне тиесілі 16 жылқысының жоғалғанын мәлімдеген.

Аталған факті бойынша полиция қызметкерлері дереу іздестіру іс-шараларын ұйымдастырып, нәтижесінде жануарлар табылып, иесіне қайтарылды.

"Үйлесімді жұмыстың нәтижесінде малдың тұрған жері анықталып, иесіне қайтарылды. Полиция ауыл шаруашылығы жануарларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша бақылауды күшейтуді жалғастыруда және тұрғындарды сақ болуға шақырамыз, — дейді ШҚО ПД ерекше тапсырмалар жөніндегі аға жедел уәкілі Алмас Ғадылбеков.

Ауа-райы суытып, қарлы боран, боранды күндер мен көру мүмкіндігі төмендеген кезде малдың жоғалу қаупі арта түседі. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін жануарларды арнайы жабдықталған қораларда ұстап, оларға сенімді қорғаныс пен тұрақты бақылау жасау ұсынылады.

Құрметті азаматтар! Полиция малдың сақталуына қатысты шараларды қатаң сақтауды ескертеді. Әсіресе қыс мезгілінде, малды қараусыз еркін жайылымда қалдырмаңыз, – полиция өкілдері.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
