Қазақстанда экологиялық заңды бұзғаны үшін 165 шенеунік жауапқа тартылды
2025 жылғы 14 қарашада Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұрлан Құрмалаев Мәжілісте елдегі рұқсатсыз қоқыс полигондарының анықталғаны туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, елімізде жыл сайын 4,5 млн тоннадан астам коммуналдық қалдық түзіледі, ал 2025 жылдың III тоқсанының қорытындысы бойынша қайта өңдеу деңгейі жоспарланған 30%-дың орнына 27% болған.
"Ғарыштық мониторинг деректері бойынша осы жылдың III тоқсанында 3834 рұқсатсыз қоқыс үйіндісі анықталды, олардың 2867-сі жойылды, жою деңгейі 75 пайызды құрады", – деді Құрмалаев.
Сондай-ақ ол экологиялық заңнама талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 165 лауазымды тұлға – акимдер мен олардың орынбасарлары – тартылғанын, салынған айыппұлдың жалпы сомасы 12,3 млн теңгеден асқанын айтты.
"Сонымен қатар құқық қорғау қызметкерлері абаттандыру ережелерін бұзғаны үшін жалпы сомасы 5,2 млрд теңгеден астам айыппұл салды, оның 2,8 млрд теңгеден астамы өндірілді", – деді вице-министр.
Бұған дейін Қазақстанда бөтен радиоактивті қалдықтарды әкелуге және сақтауға тыйым салу жоспарланып жатқаны туралы хабарланған болатын.
