#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Қазақстандағы қоқыс полигондарының 80%-ы экологиялық талаптарға сәйкес келмейді

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 15:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұрлан Құрмалаев 2025 жылғы 14 қарашада Мәжілісте еліміздегі қоқыс полигондарының жағдайы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, полигондардың басым бөлігі белгіленген талаптарға сай емес.

"Коммуналдық қалдықтарды басқару саласындағы маңызды мәселелердің бірі – қатты тұрмыстық қалдықтар полигондары. Ел аумағында шамамен 3 мың полигон жұмыс істейді, олардың 80%-дан астамы экологиялық талаптарға сәйкес келмейді. Нақтырақ айтқанда, гидрооқшаулаудың, фильтрат пен газ жинау жүйелерінің болмауы", – деді Құрмалаев.

Ол мәселелерді жыл сайын саны артып келе жатқан заңсыз қоқыс үйінділері одан әрі күрделендіріп отырғанын атап өтті.

"Негізгі проблема – инфрақұрылымның ескіруі. Полигондардың басым бөлігі 70–90-жылдары қазіргі қорғаныс жүйелерінсіз пайдалануға берілген: санитарлық және экологиялық нормалардың сақталмауы, халық пен бизнес деңгейінде қалдықтарды бөлек жинау жүйесінің дамымауы. Сондай-ақ заманауи полигондар салу үшін мемлекеттік бюджеттен қаражаттың жеткіліксіз бөлінуі де басты мәселелердің бірі", – деп толықтырды вице-министр.

Бұған дейін Қазақстанда экологиялық талаптарды сақтамағаны үшін 165 шенеуніктің жазаланғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Утилизациялық төлем: РОП операторы 2019 жылдан бері бақылау жүргізбеген
16:35, Бүгін
Утилизациялық төлем: РОП операторы 2019 жылдан бері бақылау жүргізбеген
Қазақстанда экологиялық заңды бұзғаны үшін 165 шенеунік жауапқа тартылды
15:30, Бүгін
Қазақстанда экологиялық заңды бұзғаны үшін 165 шенеунік жауапқа тартылды
"Бизнестің" белгілі бір түрі: Экология министрлігі полигондардың өртенуінің негізгі себептерін атады
14:08, 03 шілде 2025
"Бизнестің" белгілі бір түрі: Экология министрлігі полигондардың өртенуінің негізгі себептерін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: