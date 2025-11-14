Утилизациялық төлем: РОП операторы 2019 жылдан бері бақылау жүргізбеген
Фото: pixabay
Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұрлан Құрмалаев 2025 жылғы 14 қарашада Мәжілісте утилизациялық төлемдер бойынша қарыздар туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ол утилизациялық төлемдердің орындалуын бақылау мәселесіне ерекше назар аударды.
"Жеке РОП операторы 2019 жылдан бері бақылау функцияларын жүзеге асырмағаны анықталды, бұл утилизациялық төлем бойынша қарыздарды өндірудің өтелу мерзімі өтіп кету қаупін туғызды", – деді Құрмалаев.
Вице-министрдің айтуынша, Мемлекеттік кірістер комитетінен алынған мәліметтерге сәйкес, 2019–2024 жылдар аралығында Қазақстан аумағына енгізілген және РОП төлемдері қолданылатын өнімдер бойынша 37 мыңнан астам төлем жасалмаған факт анықталған. Жалпы сомасы 96,46 млрд теңгені құрайтын бұл қарыздан 18,47 млрд теңге алдын ала сотқа дейінгі тәртіпте және талап-арыз жұмыстары аясында өндірілген.
Бұған дейін біз Қазақстандағы қоқыс полигондарының 80%-ы экологиялық талаптарға сәйкес келмейтіні туралы жазған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript