Қоғам

Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 21:06 Фото: zakon.kz
Батыс Қазақстан облысында қолайсыз ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясының баспасөз қызметі мәлімдеді.

2025 жылғы 14 қараша сағат 19:30-да

  • "Атырау-Орал" автожолының 372-492-шақырым аралығындағы учаскесінде ( Чапай ауылынан Орал қаласына дейін) қоғамдық және жүк көліктердің қозғалысына;
  • "Ақтөбе - Орал - РФ шекарасы (Сырым ө/п)" автожолының 195-246-шақырым аралығындағы учаскесінде ( РФ шекарасы Сырым ө/п - Орал қ. МАИ бекеті) қоғамдық және жүк көліктердің қозғалысына шектеу қойылады.

Жолдарды 2025 жылғы 15 қараша сағат 08:00-де жолды ашу жоспарланып отыр.

Компания 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болатынын ескертті.

Еске салайық, бұған дейін 15 қарашада елдің бірқатар өңірінде тұман түсіп, көктайғақ болатынын хабарлаған едік.

Оқи отырыңыз
Қарағанды ​​облысындағы жол учаскелерінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді
16:50, 03 ақпан 2024
Қарағанды ​​облысындағы жол учаскелерінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді
Алматыда Рысқұлова даңғылындағы көлік қозғалысына шектеу қойылды
10:27, 12 тамыз 2024
Алматыда Рысқұлова даңғылындағы көлік қозғалысына шектеу қойылды
“Алматы-Ташкент-Термез” автожолында көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылды
16:48, 06 қараша 2024
“Алматы-Ташкент-Термез” автожолында көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылды
