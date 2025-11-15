#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандықтарға әуе рейстерінің кешігетіні туралы ескерту жасалды

15.11.2025 15:00
Кешігулер Airbus NEO әуе кемелерімен орындалатын рейстерге қатысты болады. Бұл метеорологиялық жағдайларға байланысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Air Astana компаниясының хабарлауынша, Airbus өндірушісі A320neo, A321neo және A321LR ұшақтарының ұшуына тұман және көріну 150 метрден төмен болған жағдайда шектеу енгізген.

"Мұндай ауа райы жағдайы қыс мезгілінде Алматы халықаралық әуежайы үшін тән. Әуе компаниясы үшін ұшу қауіпсіздігі – негізгі басымдық. Жолаушыларға рейстердің өзекті мәртебесін Air Astana-ның ресми сайтынан немесе мобильді қосымшасынан алдын ала тексеріп отыру ұсынылады", - деп хабарлады әуекомпанияның баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін Үкімет Балқаш әуежайын қайта жаңғыртуға шамамен бір миллиард теңге бөлгенін хабарлаған едік.

