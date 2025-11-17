#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Қоғам

Ұлытау тұрғындарына жоғары технологиялық көмек қолжетімді болды

Ұлытау тұрғындарына жоғары технологиялық көмек қолжетімді болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 12:06 Сурет: BES.media
Ұлытау облысында алғаш рет бес пациентке кардиовертер-дефибрилляторды имплантаттау бойынша жоғары технологиялық операциялар жүргізілді. Бұрын мұндай операция үшін Ұлытау тұрғындары Астана мен Алматыға баруға мәжбүр еді. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Операциялар ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының және "Қазақмыс" корпорациясының қолдауымен "Жезқазған" медициналық орталығының базасында жүргізілді.

Жоба кураторы – UMC Heart Center интервенциялық аритмология бөлімшесінің меңгерушісі Өмірбек Мұздарұлы Нұралиновқа көпшілік айрықша үлкен алғыстарын білдіруде.

Бұл араласулар жүректің кенеттен тоқтап қалмауына бағытталған және Ұлытау өңірінің тұрғындарына МӘМС жүйесі шеңберінде мүлдем тегін орындалды. Бұған дейін мұндай қызметтерді алу үшін пациенттер Астана, Алматы және басқа да ірі қалалардың медициналық орталықтарына баруға мәжбүр болған. Енді кардиохирургиялық көмек жергілікті жерде қолжетімді болды, бұл емдеудің қолжетімділігі, шығындар мен күту уақытын қысқартады.

Сурет: BES.media

Алдағы уақытта осы бағытты кеңейту жоспарлануда: барлық осындай операциялар МӘМС жүйесі шеңберінде орындалатын болады және Ұлытау өңірінің әрбір сақтандырылған пациентіне қолжетімді болып қалады.

Ағымдағы жылдың қыркүйек айында Ұлытау облысының денсаулық сақтау жүйесін дамытудың кешенді жоспары бекітілді. Құжаттың басты мақсаты – өңір тұрғындарына сапалы және уақтылы медициналық көмек көрсету үшін жағдай жасау. Ол үшін медициналық нысандарды салу және күрделі жөндеу, оларды заманауи жабдықтармен жарақтандыру, дәрілік заттармен қамтамасыз ету, сондай-ақ медициналық кадрларды даярлау және тарту жөніндегі шаралар көзделген.

Тамыз айында Денсаулық сақтау министрінің Ұлытау өңіріне жұмыс сапары шеңберінде ғылыми орталықтар басшыларымен, UMC клиникаларымен, "Жезқазған" медициналық орталығының дәрігерлерімен, медициналық сақтандыру қорының мамандарымен жергілікті тұрғындар үшін жоғары технологиялық медициналық көмектің қолжетімділігін жақсарту мәселелері талқыланды.

Ұлытауға жұмыс сапарынан кейін өңірдің медициналық ұйымдары қызметінің жұмысына кешенді талдау жүргізілді, жүйелі проблемалар анықталды және оларды кезең-кезеңімен шешу бойынша шаралар ұсынылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанның қай өңірінде өмір сүру ұзақтығы жоғары
09:00, 26 сәуір 2023
Қазақстанның қай өңірінде өмір сүру ұзақтығы жоғары
Еліміздің қай өңірінде инфляция ең жоғары
15:19, 03 қазан 2025
Еліміздің қай өңірінде инфляция ең жоғары
Неге Қызылорданың қарбыздары ең тәтті: шаруалардың өсіру құпиялары
16:56, 22 қыркүйек 2025
Неге Қызылорданың қарбыздары ең тәтті: шаруалардың өсіру құпиялары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: