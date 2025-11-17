Ұлытаулық еңбеккер Президент қолынан "Ерен еңбегі үшін" медалін алды
2025 жылғы 14 қарашада Астана қаласында Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің II форумы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған іс-шараға Ұлытау облысынан 30-ға жуық фермер, диқан және ауыл шаруашылығы саласының өкілдері қатысты.
"Осы айтулы жиында жерлесіміз Мұханбетжанов Асқар Әлиұлы "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталды. Асқар Әлиұлы — Жезқазған қаласында орналасқан "Аяс" шаруа қожалығының басшысы. Қожалықтың негізгі қызмет бағыты – мал шаруашылығы. Асқар Әлиұлы өңірде ұйымдастырылатын мәдени және қоғамдық-саяси іс-шараларға белсене атсалысып, жәрмеңкелерде халыққа сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін ұсынып келеді", – делінген ведомство таратқан ақпаратта.
Әкімдік атап өткендей, көп жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер ретінде ол ұжым арасында да, жергілікті тұрғындар арасында да зор құрмет пен беделге ие.
