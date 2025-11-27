#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Қоғам

Астанада цифрлық қауіпсіздікке арналған ауқымды форум өтті - видео

Цифрлық қауіпсіздік сабақтары: Астанада сарапшылық форум өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 10:09 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 27 қарашада Астанада "ҚМА цифрлық қауіпсіздік сабақтары" форумы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шара "Заң және тәртіп" концепциясының аясында ұйымдастырылды.

Шараны Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА), Zakon.kz, Ғылым және жоғары білім министрлігі және Астана әкімдігі бірлесіп өткізді.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, форумның мақсаты — халыққа цифрлық гигиена негіздерін түсіндіру, жаңа алаяқтық схемаларынан қорғану жолдарын үйрету.

Бағдарлама интерактивті форматта өтеді: конкурстар, театрландырылған көріністер, перформанстар және әзілдер ұсынылды. Модераторлар — ҚМА ресми өкілі Ернар Тайжан мен журналист Динара Сәтжан.

Форум барысында "Дипфейк: цифрлық алдаудың нақты оқиғалары" тақырыбында панельдік сессия өтті. Сонымен қатар MMA әлем чемпионы Василий Тахтай сөз сөйледі.

Ұйымдастырушылардың пікірінше, форум қазақстандықтардың цифрлық қауіпсіздік мәдениетін арттыруға және интернеттегі алдауға қарсы қорғаныс дағдыларын нығайтуға ықпал етеді.

Форумның онлайн трансляциясын "Правмедиа" YouTube-арнасынан көрсетілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2025 жылы цифрлық активтер индустриясынан ел бюджетіне 7,7 млрд теңге кіріс түскен
17:39, Бүгін
2025 жылы цифрлық активтер индустриясынан ел бюджетіне 7,7 млрд теңге кіріс түскен
Цифрлық қауіпсіздік сабақтары: Астанада сарапшылық форум өтеді
11:00, 26 қараша 2025
Цифрлық қауіпсіздік сабақтары: Астанада сарапшылық форум өтеді
Астанада Тарихшылардың ұлттық конгресінің форумы өтті
17:23, 25 қаңтар 2025
Астанада Тарихшылардың ұлттық конгресінің форумы өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: