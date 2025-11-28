#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
516.86
598.68
6.58
Қоғам

Дипфейктер: алаяқтардың тұзағына түспеу жолдары

Дипфейктер: алаяқтардың тұзағына түспеу жолдары , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 16:32 Сурет: Zakon.kz
Астанада 2025 жылғы 27 қарашада "Цифрлық сауаттылық сабақтары" форумы өтті. Оның сессияларының бірінде танымал актерлер, блогерлер мен журналистер дипфейктерге қатысты өздерінің жағымсыз тәжірибесімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

"Рэкетир" фильмі арқылы танымалдылыққа ие болған актер Саят Исембаев форумның маңыздылығын атап өтті. Оның айтуынша, қазақстандықтар өте сақ болуы керек, себебі нейрожелілер арқылы жасалатын алаяқтық кез келген адамның тағдырын құртуы мүмкін.

"Мен өзім бейтаныс сілтемелерге ешқашан кірмеймін және үйдегілерге де ескертіп отырамын. Егер түсініксіз хабарламалар келсе, алдымен маған көрсетіңдер, тексеріп беремін, деп айтамын. Қызым жиі жүгіріп келіп, ойнап жатқан ойыны үнемі ақша сұрайтынын айтады. Алаяқ па, жоқ па білмеймін, ақшасын бере саламын – не істейсің? Балалар арқылы ата-аналарды алдауы мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан кез келген алаяқтыққа өте мұқият болу керек", – деді Исембаев.

Танымал блогер Жеңіс Омаров та (Zheka Fatbelly) өз тәжірибесімен бөлісті.

"Маған байланысты жалған жарнамалар көп – мысалы, онлайн-казино. Оның шынайы не жалған екенін қалай білуге болады? Ең әуелі ақпарат ресми парақшадан шықты ма, соны тексеру қажет. Тіпті ресми парақшада тұрса да, оған өтпеген дұрыс. Неге? Өйткені адамдар оңай ақша тапқысы келеді... Осындай жеңіл жолдарды іздеу көбіне үлкен қателіктерге әкеледі", – деді ол.

Блогердің айтуынша, алдағы уақытта дипфейктер қазіргіден де көп мүмкіндіктерге ие болуы мүмкін.

"Менің ойымша, бір жылдың ішінде тіпті ересектер мен ата-аналар ғана емес, бәрі алданып қалатын жағдайға жетуіміз мүмкін. Сол себепті кез келген ақпаратты қайта тексеру керек. Жеңіл олжаға еліктемеу керек. Ақпараттық гигиенаны қолға алыңыз, бұл – екіфакторлы аутентификация мен күрделі құпиясөздер", – деп кеңес берді Жеңіс Омаров.

Сурет: Zakon.kz

"ЮрИнфо" Компания" ЖШС бас директоры Михаил Коломин алаяқтық жайлы ақпаратты БАҚ арқылы кеңінен тарату маңызды екенін атап өтті.

"Біздің басылым – форумның тең ұйымдастырушысы. ҚМА-мен бірге бүгін үлкен жұмыс атқарып жатырмыз. Біз құқық қорғау органдарымен бірге алдыңғы шепте тұрмыз: халыққа қажет ақпаратты жеткізіп, өзіміз де сәл болмағанда, ілігіп қала жаздаған жағдайларымызды ашып жазамыз. Журналистер алдымен ақпаратты өздері сараптап, содан кейін аудиториямен бөліседі", – деді Коломин.

Сурет: Zakon.kz

Ол форумның практикалық пайдасы тез байқалады деп үміттенетінін айтты.

"Залда мыңнан аса білімді, болашағы зор жастар отыр. Олар бұл ақпаратты өздерінің ата-әжелеріне жеткізеді. Өйткені дәл сол кісілер – ең осал топ, қарапайым психологиялық әдістерге тез алданып қалады", – деді ол.

2025 жылы 27 қарашада Астанада "Заң және тәртіп" тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде "ҚМА цифрлық қауіпсіздік сабақтары" форумы өтті. Іс-шараны Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі, Zakon.kz интернет-басылымы, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі және Астана қаласының әкімдігі ұйымдастырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан бюджетіне қайтарылған мемлекеттік көмектің көлемі қанша: Ұлттық банк басшысы айтып берді
16:43, Бүгін
Қазақстан бюджетіне қайтарылған мемлекеттік көмектің көлемі қанша: Ұлттық банк басшысы айтып берді
Астанада цифрлық қауіпсіздікке арналған ауқымды форум өтті - видео
10:09, 27 қараша 2025
Астанада цифрлық қауіпсіздікке арналған ауқымды форум өтті - видео
Цифрлық қауіпсіздік сабақтары: Астанада сарапшылық форум өтеді
11:00, 26 қараша 2025
Цифрлық қауіпсіздік сабақтары: Астанада сарапшылық форум өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: