Қоғам

Цифрлық қауіпсіздік сабақтары: Астанада сарапшылық форум өтеді

Астанада цифрлық қауіпсіздік бойынша сарапшылық форум өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 11:00 Сурет: Zakon.kz
Астанада 2025 жылғы 27 қарашада "ҚМА-ның цифрлық қауіпсіздік сабақтары" атты сарапшылық форум өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Форум "Заң және тәртіп" концепциясын іске асыру аясында ұйымдастырылуда.

27 қарашада сағат 10:00-де "Правмедиа" YouTube-арнасында онлайн-көрсетілім басталады.

Форумды ұйымдастырушылар: Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА), Zakon.kz интернет басылымы, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі және Астана қаласының әкімдігі.

Шараның негізгі мақсаты – цифрлық гигиена негіздерін түсіндіру, қаржылық алаяқтықтан және дропперлік схемалардан қорғанудың жаңа әдістері мен тәсілдерін көрсету. Форумға жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдаланып құрылған ҚМА Ai-офицері қатысады.

"Бағдарлама концепциясында интерактивтік формат, конкурстар, театрлық қойылымдар, тақырыптық перформанстар және әзіл-сықақ скетчтер қарастырылған", – деп хабарлады ұйымдастырушылар.

Форум модераторлары: ҚМА ресми өкілі Ернар Тайжан және журналист, тележүргізуші Динара Сәтжан.

Форумда белгілі журналистер, блогерлер және сарапшылар қатысатын панельдік сессия жоспарланған, тақырыбы: "Дипфейк: цифрлық алдаудың нақты оқиғалары".

Сонымен қатар форумда танымал қазақстандық спортшы, MMA әлем чемпионы Василий Тахтай сөз сөйлейді.

Шараға мына әртістер қатысады:

  • КВН тобы "Астана";
  • "Патруль", "Копы" сериалдарының және "Рэкетир" фильмінің актерлері;
  • танымал вайнерлер.

Сарапшылар қазақстандықтарға цифрлық гигиена негіздерін меңгеруге көмектесіп, ғаламдық желіде өздерін сенімді және қорғалған пайдаланушы ретінде сезінуіне ықпал етеді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
