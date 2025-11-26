Цифрлық қауіпсіздік сабақтары: Астанада сарапшылық форум өтеді
Форум "Заң және тәртіп" концепциясын іске асыру аясында ұйымдастырылуда.
27 қарашада сағат 10:00-де "Правмедиа" YouTube-арнасында онлайн-көрсетілім басталады.
Форумды ұйымдастырушылар: Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА), Zakon.kz интернет басылымы, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі және Астана қаласының әкімдігі.
Шараның негізгі мақсаты – цифрлық гигиена негіздерін түсіндіру, қаржылық алаяқтықтан және дропперлік схемалардан қорғанудың жаңа әдістері мен тәсілдерін көрсету. Форумға жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдаланып құрылған ҚМА Ai-офицері қатысады.
"Бағдарлама концепциясында интерактивтік формат, конкурстар, театрлық қойылымдар, тақырыптық перформанстар және әзіл-сықақ скетчтер қарастырылған", – деп хабарлады ұйымдастырушылар.
Форум модераторлары: ҚМА ресми өкілі Ернар Тайжан және журналист, тележүргізуші Динара Сәтжан.
Форумда белгілі журналистер, блогерлер және сарапшылар қатысатын панельдік сессия жоспарланған, тақырыбы: "Дипфейк: цифрлық алдаудың нақты оқиғалары".
Сонымен қатар форумда танымал қазақстандық спортшы, MMA әлем чемпионы Василий Тахтай сөз сөйлейді.
Шараға мына әртістер қатысады:
- КВН тобы "Астана";
- "Патруль", "Копы" сериалдарының және "Рэкетир" фильмінің актерлері;
- танымал вайнерлер.
Сарапшылар қазақстандықтарға цифрлық гигиена негіздерін меңгеруге көмектесіп, ғаламдық желіде өздерін сенімді және қорғалған пайдаланушы ретінде сезінуіне ықпал етеді.