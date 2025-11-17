#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Қоғам

Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды

Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 12:34 Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жезқазған қаласының көпсалалы ауруханасында алғаш рет заманауи ретроградтық бүйрек ішілік хирургия әдісімен ота сәтті жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлытау облысы Жезқазған қаласының көпсалалы ауруханасының урологиялық бөлімшесінде алғаш рет аз инвазивті әдіспен бүйрекке операция жасалды. Бұған жергілікті бюджет есебінен 15 миллион теңгеге сатып алынған жаңа медициналық жабдық — мониторы бар икемді уретерореноскоп мүмкіндік берді.

Жаңа әдіс ретроградтық бүйрек ішілік хирургия кесусіз және тесу жасамай, науқастың денесінде тыртық қалдырмай тастарды алу тәсілі болып табылады. Бұл процедура кезінде уретероскоп науқастың зәр шығару жолы арқылы енгізіліп, бүйрекке дейін көтеріледі. Лазердің көмегімен тастар ұсақ бөлшектерге бөлініп, сыртқа шығарылады.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі 

Қарағандыдан келген тәжірибелі уролог Серік Жүнісов жезқазғандық дәрігерлерге мастер-класс өткізіп, төрт науқасқа сәтті операция жасады. Әр операция шамамен 30–40 минутқа созылып, пациенттер екі күннен кейін үйлеріне жіберілді.

Алғашқы науқастардың бірі – зейнеткер Құлпан Түйебаева. Оның бүйрегінен 2 сантиметрлік тас алынып тасталды. Екі жыл бойы белі ауырып келген ол жаңа әдістің арқасында күрделі операциясыз сауығып шықты.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Облыстық аурухананың урологы Сәбит Атабаевтың айтуынша, жаңа әдіс енді тұрақты түрде қолданылатын болады. МӘМС шеңберінде ай сайын 10–15 операция жасау жоспарланып отыр. Мұндай операциялар енді облыс тұрғындары үшін тегін, қауіпсіз және тиімді медициналық көмек ретінде қолжетімді болады.

Бұл – өңірлік медицина үшін маңызды қадам. Бұған дейін мұндай жоғары технологиялық оталар тек ірі қалаларда жасалса, енді Ұлытау облысының тұрғындары да тұрғылықты жерінде сапалы ем ала алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанның жүрегі – Ұлытау облысында алғаш рет жүрекке ашық ота жасалды
13:41, 08 тамыз 2025
Қазақстанның жүрегі – Ұлытау облысында алғаш рет жүрекке ашық ота жасалды
Түркістан облысында бүйрек трансплантациясы жасалды
16:48, 16 тамыз 2023
Түркістан облысында бүйрек трансплантациясы жасалды
Қазақстанда алғаш рет ұйқы безінің обырына бірегей операция жасалды
16:54, 25 маусым 2023
Қазақстанда алғаш рет ұйқы безінің обырына бірегей операция жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: