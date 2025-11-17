Ұлытау облысына Ұлттық ғылыми хирургия орталығы мамандарының көшпелі бригадасы келді
А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы мамандары бригадасының Ұлытау облысына сапары ҚР Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен Ұлытау облысының денсаулық сақтау саласын дамыту бойынша кешенді шаралар жоспарын іске асыру мақсатында, өңір халқына мамандандырылған және жоғары технологиялық хирургиялық көмек көрсету деңгейін арттыру, диагностика мен емдеудің заманауи әдістерін енгізу, сондай-ақ жергілікті медицина мамандарының біліктілігін арттыру бағытында жүзеге асырылуда.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ағымдағы айдың 5–6 қарашасы аралығында құрамына хирург, гепатолог, эндоскопист және ультрадыбыстық зерттеу дәрігерлері кіретін бригада Жезқазған қаласының облыстық көпсалалы ауруханасы базасында қабылдау, диагностикалық зерттеулер (УДЗ, эндоскопия), пациенттерді аралау және күрделі жағдайларды талқылау жұмыстарын жүргізді.
Мамандар жоғары санатты хирург дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, Ұлттық орталықтың стратегиялық бөлімінің басшысы Оңалсын Ибекеновтың жетекшілігімен операциялық араласулар (бауыр абсцессінің тері арқылы трансшекаралық дренажы, жедел деструктивті калькуляциялық холецистит кезіндегі лапароскопиялық холецистэктомия) бойынша шеберлік сабақтарын өткізді.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алдағы уақытта Ұлытау облысының медициналық ұйымдары мен ҰҒХО арасында ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнату жоспарлануда. Бұл бағыт хирургиялық қызметті дамытудың басым салаларын айқындауға, өңірдегі диагностика мен хирургиялық көмектің сапасын арттыруға және жергілікті мамандардың тәжірибесін жетілдіруге мүмкіндік береді. 7 қарашада бригада өз жұмысын Ұлытау облысының Сәтбаев қаласының ауруханасында жалғастырды.