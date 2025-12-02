Ұлттық Ғылым академиясының академиктерін сайлау: ережелерге өзгерістер енгізілді
Сонымен, конкурсқа қатысу үшін ұйым келесі құжаттарды жіберетіні нақтыланады:
үміткерде бар екенін растайтын белгіленген үлгідегі құжаттардың көшірмелері:
- жіктеуішке сәйкес "Әскери ғылымдар және Ұлттық қауіпсіздік" ғылыми бағыты бойынша ұйымдар ұсынған үміткерлерді қоспағанда, ғылым және техника саласындағы халықаралық немесе Мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты атақтары;
- "Әскери ғылымдар және Ұлттық қауіпсіздік" ғылыми бағыты бойынша ұйымдар ұсынған үміткерлерді қоспағанда, халықаралық ғылыми ұйымдар немесе ҚР салалық уәкілетті органдары берген ғылым және техника саласындағы стипендиялар.
- үш философия докторы (PhD) немесе ғылым кандидаттары немесе ғылым докторлары (дипломдардың, тағайындау туралы бұйрықтардың көшірмелері және/немесе үміткер ғылыми басшылықты жүзеге асырған ұйымдардың хаты) басшысының мәртебесі (болған жағдайда);
- шет елдердің ұлттық (мемлекеттік) Ғылым Академияларына мүшелік (бар болса);
- инновациялардың жаһандық индексінің өзекті рейтингісінде (гуманитарлық ғылымдар үшін – зияткерлік меншік объектісіне белгіленген үлгідегі құжаттың болуы) және күзет құжаттарына лицензиялық шарттардың көшірмелері (бар болса), интегралдық микросхемалардың өнертабысына, өнеркәсіптік үлгісіне, пайдалы моделіне, селекциялық жетістігіне немесе топологиясына арналған ҚР қорғау құжатының көшірмесі;
- жаһандық инновациялар индексінің өзекті рейтингінде көшбасшы орын алатын 30 елдің бірінің өнертабысына, пайдалы моделіне, селекциялық жетістігіне немесе интегралдық микросхемалар топологиясына шет елдің қорғау құжатын (гуманитарлық ғылымдар үшін-зияткерлік меншік объектісіне белгіленген үлгідегі құжаттың болуы) және күзет құжаттарына лицензиялық шарттардың көшірмелерін (бар болса);
- конструкторлық немесе технологиялық құжаттама (бар болса);
- заңға сәйкес толық ғылыми цикл жобасы (бар болса).
Академия президиумының шешімі бойынша зейнеткерлік жасқа толған және мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін академияның толық мүшелері-академиктер:
- ғылыми қоғамдастық мойындаған ғылымның тиісті саласында ұлттық немесе халықаралық деңгейдегі ғылыми жетістіктері бар;
- отандық ғылымның дамуына елеулі үлес қосқан және оны әлемдік аналогтар деңгейінде байытқан;
- ғылыми қоғамдастықта, оның ішінде шетелде танымал жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау мектебі бар;
- ғылыми ұйымдарда, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында ғылыми-зерттеу қызметін дамытуға үлес қосқан Академияның құрметті академигі атағына ие болады.
Академия президиумының ұсынысы бойынша "Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы" республикалық қоғамдық бірлестігінің толық мүшелерін (академиктерін) академияның жалпы жиналысының шешімімен Академияның құрметті академиктері сайлайды және оларға құрметті академик атағы беріледі.
Академияның Құрметті академигі атағын беру адамның ғылыми және ғылыми-техникалық қызметі, қабілеттері, бастамасы мен жауапкершілігі саласындағы еңбегін мойындаудың көрінісі болып табылады.
Сондай ақ ережелер мынадай мазмұндағы тармақпен толықтырылды:
- Құрметті академик атағы берілген адамдар Академия президиумының шақыруымен академиктердің жалпы жиналысының отырыстарына қатысады.
Бұйрық 2025 жылғы 12 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.