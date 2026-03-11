Ғылым және жоғары білім министрінің "Б" корпусы қызметшілерінің жұмысын бағалау: өзгерістер енгізілді
Енді әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің қызметін бағалау "Е-қызмет" интеграцияланған цифрлық жүйесі арқылы олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізілетіні нақтыланды.
Қызметшінің қорытынды бағасы автоматты түрде цифрлық жүйедегі есептік жылдағы әр тоқсан бойынша орташа бағалардан қалыптастырылады.
Бағалау процесін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету кадрлар қызметі арқылы жүзеге асырылады. Егер кадрлар қызметі болмаса – бұл міндетті орындаушы құрылымдық бөлімше немесе тұлға атқарады, соның ішінде цифрлық жүйе арқылы да.
Бағаланып отырған қызметші өзінің бағалау нәтижесін цифрлық жүйеде және "Е-қызмет" мобильдік қосымшасында алады.
Бағалау құжаттары бағалау аяқталған күннен бастап үш жыл бойы кадрлар қызметінде сақталады, сондай-ақ цифрлық жүйеде де тіркеледі.
Бағалаушыға бағалау парағы кадрлар қызметі арқылы цифрлық жүйеде жіберіледі.
Қорытынды баға калибрлік сессия мүшелерінің көпшілігінің дауысы бойынша қабылданады және тиісті хаттама жасалады. Кадрлар қызметі хаттаманы техникалық мүмкіндігі бар болса, қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде цифрлық жүйеге орналастырады.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.