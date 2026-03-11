#Референдум-2026
Қоғам

ІІМ электр самокаттарына жаңа тіркеу нөмірін тағайындайды

11.03.2026 13:39
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 6 наурыздағы қаулысымен Ішкі істер министрлігіне қатысты ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы өзгерістерге сәйкес, 2026 жылғы 2 шілдеден бастап министрліктің жаңа функциясы іске қосылады:

  • электр самокаттарын жалға беру қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге электр самокаттарына тіркеу нөмірін тағайындау тәртібін, сондай-ақ нөмірдің нысаны мен үлгісін әзірлеу және бекіту.

Сонымен бірге, жаңа редакцияда министрліктің келесі функциялары нақты көрсетілген:

  • құқықбұзушылықтардың алдын алуға қатысатын азаматтарды тарту тәртібі, нысандары мен түрлерін әзірлеу және бекіту;
  • ішкі істер органдарында профилактикалық есепте тұрған адамдарды есепке алу және олардың іс-әрекетін бақылау тәртібін әзірлеу және бекіту.

Бұл қаулы 2026 жылғы 2 наурыздан бастап қолданысқа енеді.

Еске салайық, бұған дейін ІІМ электр самокаттарына мемлекеттік тіркеу нөмірін тағайындау ережесін бекіткен еді.

