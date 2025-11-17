#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандық дипломаттар Ресейдегі панфиловшы-батырлардың ерлігін құрметпен еске алды

Қазақстандық дипломаттар Ресейдегі панфиловшы-батырлардың ерлігін құрметпен еске алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 13:17 Сурет: Қазақстанның Ресейдегі елшілігі
2025 жылғы 16 қарашада Қазақстанның Ресейдегі Елшілігінің дипломаттары аты аңызға айналған Панфилов дивизиясы жауынгерлерінің ұмытылмас ерлігін еске алу іс-шараларына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

1941 жылы 16 қарашада Волоколамск түбіндегі Дубосеково өткелінде Мәскеуге бет алған неміс танкілері панфиловшылардың шебінен өте алмаған еді. Бұл туралы Қазақстанның Ресей Федерациясындағы елшілігі жазды.

Сурет: Қазақстанның Ресейдегі елшілігі

ҚР РФ Елшілігінің Кеңесші-уәкілі Ерлан Шамишев атап өткендей, осы қиян-кескі шайқас болашақ Жеңіске бетбұрыс бастады.

"Жауынгерлердің ерлігі қазақстандықтардың мәңгі жүрегінде, бұл естелік біздің халықтар арасындағы тірі көпір. Қарапайым жауынгерлер бір жұдырықтай жұмылып, өз өмірлерін қия отырып, жауды Мәскеуге жібермеді, вермахт әскеріне тойтарыс берді. Панфиловшылардың ерлігі мемлекеттеріміздің тарихына алтын әріптермен жазылған", – деп атап өте отырып, дипломат Волоколамск басшылығына панфиловшылар ерлігі туралы естелік үшін ризашылығын білдірді.

Сурет: Қазақстанның Ресейдегі елшілігі

Іс-шаралар барысында дипломаттар Дубосеководағы Панфилов батырларының мемориалына және Нелидово ауылындағы бауырлас қабірге гүл шоқтарын қойды.

Айта кетсек, 316-шы атқыштар дивизиясы 1941 жылдың шілде-тамыз айларында Қазақ КСР және Қырғыз КСР азаматтарынан жасақталған. Күзде олар Мәскеу түбінде ауыр шайқастар жүргізген. Астананы қорғаудағы ерлігі үшін Қызыл Ту орденімен марапатталып, 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы болып қайта құрылған, дивизияға қаза тапқан қолбасшы, генерал-майор Иван Панфиловтың есімі берілген.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
