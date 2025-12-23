Алматыда Асанәлі Әшімовты соңғы сапарға шығарып салды – фоторепортаж
Қазақ ұлттық опера және балет театрының Абылай атындағы залында өткен қоштасу рәсіміне туыстары, достары, әріптестері және шығармашылығына құрметпен қарайтын бұқара халық жиналды.
Сурет: Zakon.kz
Сурет: Zakon.kz
Көптеген адамдар залға кіре алмай сыртта қалды.
Сурет: Zakon.kz
Қатысушылар актер мен режиссердің 30-дан астам фильмде және 50-ден астам театр қойылымында ойнаған рөлдері арқылы өмірлерінде ұмытылмас із қалдырғанын атап өтті.
Сурет: Zakon.kz
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды өз сөзінде Асанәлі Әшімовтың тек театр мен киноның адамы емес, бүкіл Қазақстанның мақтанышы болғанын атап өтті:
"Халық әртісі Асанәлі Әшімов біздің Отанымыз үшін аңыз адам болды. Ол жанымызда жүргені – үлкен қуаныш еді. Ол тек театр мен киноның ғана емес, бүкіл елдің мақтанышы. Өмірін театр мен киноның дамуына арнады, бірнеше буын таланттарды тәрбиеледі. Оның шәкірттері бұл жолды жалғастырады деп сенеміз. Ол қала мәселелеріне көп көңіл бөлді, халықтың әл-ауқатына үлес қосты. Өкінішке орай, өмірдің жоспары басқа болды".
Сурет: Zakon.kz
Сурет: Zakon.kz
Театр фойесінде Асанәлі Әшімовтың фильмдер мен спектакль сахналарынан алынған фотокөрмесі ұйымдастырылды. Қонақтар суреттерге қарап, өлеңдер оқып, естеліктерін еске алды.
Сурет: Zakon.kz
Қоштасу рәсіміне мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин, вице-премьер – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, сондай-ақ Алматы әкімі Дархан Сатыбалды қатысты.
Сурет: Zakon.kz
Сондай-ақ әріптестері мен шәкірттері де қоштасуға келді. Жиналғандар Асанәлі Әшімовты соңғы сапарға шығарып салу кезінде қошемет көрсетіп, ұзақ қол соқты.
Сурет: Zakon.kz
Айта кетейік, 21 желтоқсан 2025 жылы 88 жасында аңызға айналған әртіс Асанәлі Әшімов қайтыс болды.
Сурет: Zakon.kz
Сурет: Zakon.kz
Сурет: Zakon.kz
Сурет: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев марқұмның туыстарына көңіл айтты. Ал әнші Димаш Құдайберген Асанәлі Әшімовқа арналған жүрекжарды естелік жазып, оны қазақ өнерінің бір дәуірін бейнелеген тұлға деп атады.