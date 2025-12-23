#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қоғам

Алматыда Асанәлі Әшімовты соңғы сапарға шығарып салды – фоторепортаж

Асанәлі Әшімовты Алматыда соңғы сапарға шығарып салды – фоторепортаж, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 11:46 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 23 желтоқсанда Қазақстанның аңызға айналған әртісі Асанәлі Әшімовты Алматыда соңғы сапарға шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақ ұлттық опера және балет театрының Абылай атындағы залында өткен қоштасу рәсіміне туыстары, достары, әріптестері және шығармашылығына құрметпен қарайтын бұқара халық жиналды.

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Көптеген адамдар залға кіре алмай сыртта қалды.

Сурет: Zakon.kz

Қатысушылар актер мен режиссердің 30-дан астам фильмде және 50-ден астам театр қойылымында ойнаған рөлдері арқылы өмірлерінде ұмытылмас із қалдырғанын атап өтті.

Сурет: Zakon.kz

Алматы әкімі Дархан Сатыбалды өз сөзінде Асанәлі Әшімовтың тек театр мен киноның адамы емес, бүкіл Қазақстанның мақтанышы болғанын атап өтті:

"Халық әртісі Асанәлі Әшімов біздің Отанымыз үшін аңыз адам болды. Ол жанымызда жүргені – үлкен қуаныш еді. Ол тек театр мен киноның ғана емес, бүкіл елдің мақтанышы. Өмірін театр мен киноның дамуына арнады, бірнеше буын таланттарды тәрбиеледі. Оның шәкірттері бұл жолды жалғастырады деп сенеміз. Ол қала мәселелеріне көп көңіл бөлді, халықтың әл-ауқатына үлес қосты. Өкінішке орай, өмірдің жоспары басқа болды".

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Театр фойесінде Асанәлі Әшімовтың фильмдер мен спектакль сахналарынан алынған фотокөрмесі ұйымдастырылды. Қонақтар суреттерге қарап, өлеңдер оқып, естеліктерін еске алды.

Сурет: Zakon.kz

Қоштасу рәсіміне мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин, вице-премьер – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, сондай-ақ Алматы әкімі Дархан Сатыбалды қатысты.

Сурет: Zakon.kz

Сондай-ақ әріптестері мен шәкірттері де қоштасуға келді. Жиналғандар Асанәлі Әшімовты соңғы сапарға шығарып салу кезінде қошемет көрсетіп, ұзақ қол соқты.

Сурет: Zakon.kz

Айта кетейік, 21 желтоқсан 2025 жылы 88 жасында аңызға айналған әртіс Асанәлі Әшімов қайтыс болды.

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев марқұмның туыстарына көңіл айтты. Ал әнші Димаш Құдайберген Асанәлі Әшімовқа арналған жүрекжарды естелік жазып, оны қазақ өнерінің бір дәуірін бейнелеген тұлға деп атады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда салық есептілігі қысқартылып, оны тапсырмағаны үшін айыппұл салу тоқтатылады
15:27, Бүгін
Қазақстанда салық есептілігі қысқартылып, оны тапсырмағаны үшін айыппұл салу тоқтатылады
Ақмолалықтар қызмет бабында қаза тапқан полицейді соңғы сапарға шығарып салды
19:56, 09 желтоқсан 2025
Ақмолалықтар қызмет бабында қаза тапқан полицейді соңғы сапарға шығарып салды
Алматыда Бердібек Сапарбаевты ақтық сапарға шығарып салды
10:40, 11 маусым 2023
Алматыда Бердібек Сапарбаевты ақтық сапарға шығарып салды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: