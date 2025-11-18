Түрксіб ауданында биылғы ең ірі абаттандыру аяқталды: тұрғындар таңдаған 32 жоба іске асырылды
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Түрксіб ауданы 2025 жылы "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында ең ауқымды абаттандыру жұмыстарын аяқтады.
Аудан әкімдігі хабарлауынша, тұрғындардың таңдауы бойынша 32 жоба жүзеге асырылған.
Биылғы жылы аудан аумағында жүзеге асқан жұмыстар:
- 7 жаңартылған қоғамдық алаңқай,
- 6 жаңа жаяу жүргіншілер аймағы,
- 6 абаттандырылған тұрғын ауласы,
- 6 автоматты суару жүйесі,
- 3 балалар мен спорт алаңдары,
- 4 сыртқы жарықтандыру желісі.
Түрксіб ауданының әкімі Бақытжан Ақжаровтың айтуынша, тұрғындардың белсенді қатысуы бағдарламаның тиімділігін арттырады.
2026 жылға 359 өтініш түскен, бұл аудан тұрғындарының жаңа бастамаларға сенім артатынын және қоғамдық кеңістікті дамытуға қызығушылық танытып отырғанын көрсетеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript