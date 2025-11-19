Қазақстан өңірлерінде оқушылар қашықтан оқуға көшірілуде
Себебі – эпидемиологиялық жағдай.
Мәселен, Тараз қаласы әкімдігінің мәліметінше, өткір респираторлық вирустық инфекциямен (ОРВИ) ауырып қалған балалардың үлесін ескере отырып, 2025 жылғы 18 қарашадағы қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының қаулыларына сәйкес №2, 10, 11, 18, 19, 26, 35, 52, 64 мектептерде 19–25 қараша аралығында оқу процесі онлайн форматта ұйымдастырылған (қашықтан оқыту).
Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының мәліметінше, 23 жалпы білім беру мектебіндегі 169 сыныптағы 3015 оқушы уақытша қашықтан оқуға көшіріліп отыр, деп хабарлайды Устинка LIVE.
Қашықтан оқыту келесі мектептерде ұйымдастырылды:
- Өскемен қаласының 18 мектебі;
- Күршім ауданының 3 мектебі;
- Ұлан ауданының 2 мектебі.
Уақытша онлайн форматқа көшу сыныптағы оқушылардың 30%-дан астамы ауруға байланысты жоқ болған жағдайда, медициналық анықтамалар негізінде жасалған.
Абай облысында да кейбір сыныптар қашықтан оқуға көшірілді. Білім беру жылы басталғалы бері мұнда оқушылар арасында 5,5 мыңнан астам ЖРВИ және 25 грипп жағдайы тіркелген. Онлайн оқуға ауысатын сыныптарда ауырып қалған оқушылар үлесі 20–30%-ға жеткен.
2025 жылғы 19 қарашада Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова биылғы эпидемиологиялық маусымның басынан бері елде 1 461 819 ЖРВИ жағдайы тіркелгенін, оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында – 963 847 жағдай болғанын хабарлады.