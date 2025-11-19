#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Қазақстан өңірлерінде оқушылар қашықтан оқуға көшірілуде

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 11:26 Фото: unsplash
Шығыс Қазақстан облысында, Абай облысында және Тараз қаласында кейбір мектеп оқушылары онлайн форматқа көшірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Себебі – эпидемиологиялық жағдай.

Мәселен, Тараз қаласы әкімдігінің мәліметінше, өткір респираторлық вирустық инфекциямен (ОРВИ) ауырып қалған балалардың үлесін ескере отырып, 2025 жылғы 18 қарашадағы қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының қаулыларына сәйкес №2, 10, 11, 18, 19, 26, 35, 52, 64 мектептерде 19–25 қараша аралығында оқу процесі онлайн форматта ұйымдастырылған (қашықтан оқыту).

Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының мәліметінше, 23 жалпы білім беру мектебіндегі 169 сыныптағы 3015 оқушы уақытша қашықтан оқуға көшіріліп отыр, деп хабарлайды Устинка LIVE.

Қашықтан оқыту келесі мектептерде ұйымдастырылды:

  • Өскемен қаласының 18 мектебі;
  • Күршім ауданының 3 мектебі;
  • Ұлан ауданының 2 мектебі.

Уақытша онлайн форматқа көшу сыныптағы оқушылардың 30%-дан астамы ауруға байланысты жоқ болған жағдайда, медициналық анықтамалар негізінде жасалған.

Абай облысында да кейбір сыныптар қашықтан оқуға көшірілді. Білім беру жылы басталғалы бері мұнда оқушылар арасында 5,5 мыңнан астам ЖРВИ және 25 грипп жағдайы тіркелген. Онлайн оқуға ауысатын сыныптарда ауырып қалған оқушылар үлесі 20–30%-ға жеткен.

2025 жылғы 19 қарашада Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова биылғы эпидемиологиялық маусымның басынан бері елде 1 461 819 ЖРВИ жағдайы тіркелгенін, оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында – 963 847 жағдай болғанын хабарлады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшті
10:04, 06 наурыз 2023
Абай облысында мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшті
Астанада екінші ауысымның оқушылары да қашықтан оқуға ауыстырылды
12:34, 05 желтоқсан 2023
Астанада екінші ауысымның оқушылары да қашықтан оқуға ауыстырылды
Семей қаласының оқушылары мен студенттері қашықтан оқуға жіберілді
09:18, 28 желтоқсан 2023
Семей қаласының оқушылары мен студенттері қашықтан оқуға жіберілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: