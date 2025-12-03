ЖРВИ және тұмау өршіді: Қазақстанның қай өңірлерінде мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшті
Фото: pexels
Қазақстанның Білім министрлігі 2025 жылғы 3 желтоқсанда мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшірілген өңірлер туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, 2 желтоқсан жағдайы бойынша елдің 13 өңіріндегі 663 мектептің 6784 сыныбы қашықтықтан оқуға ауыстырылған:
- Қостанай облысы – 167 мектеп, 2727 сынып
- Солтүстік Қазақстан облысы – 64 мектеп, 247 сынып
- Ұлытау облысы – 15 мектеп, 93 сынып
- Маңғыстау облысы – 1 мектеп, 1 сынып
- Ақмола облысы – 58 мектеп, 268 сынып
- Батыс Қазақстан облысы – 3 мектеп, 6 сынып
- Жамбыл облысы – 20 мектеп, 986 сынып
- Астана – 46 мектеп, 462 сынып
- Шығыс Қазақстан облысы – 119 мектеп, 1034 сынып
- Абай облысы – 48 мектеп, 299 сынып
- Қарағанды облысы – 47 мектеп, 260 сынып
- Атырау облысы – 18 мектеп, 94 сынып
- Павлодар облысы – 57 мектеп, 307 сынып
Министрлікте түсіндіргендей, қашықтан оқыту келесі жағдайларда жүргізіледі:
- әкімшілік-аумақтық бірліктерде төтенше жағдай, шектеу шаралары немесе карантин енгізілген кезде;
- қолайсыз ауа райы мен метеожағдайлар салдарынан төтенше жағдай жарияланған жағдайда;
- оқушының денсаулығына қатысты дәрігерлік комиссия қорытындысы бар болса;
- халықаралық немесе республикалық оқу-жаттығу жиындары, спорттық жарыстар, интеллектуалдық және шығармашылық байқаулар мен фестивальдарға қатысу кезінде;
- ата-аналар немесе заңды өкілдердің өтініші бойынша.
"Қашықтан оқыту – оқу процесінің бір бөлігі болып табылады, жоғарыда аталған жағдайларда мәжбүрлі оқу түрі ретінде қарастырылады және қажет болған жағдайда оқушыларға ұсынылады", – делінген баспасөз хабарламасында.
Сонымен қатар, министрлік хабарлағандай, санитарлық дәрігердің 2025 жылғы 22 тамыздағы қаулысына сәйкес, 2025–2026 оқу жылында эпидемиялық кезеңде мектептерді "қашықтыққа" көшіру келесі жағдайларда қарастырылған:
- бір инкубациялық кезеңде оқушылардың 20–30%-ында ЖРВИ тіркелсе, мектепте кабинет жүйесі тоқтатылады және жаңа оқушыларды сыныпқа қабылдау 10 күнге шектеледі;
- бір инкубациялық кезеңде 30% және одан көп оқушы ЖРВИ жұқтырса, сынып онлайн оқуға көшіріледі.
