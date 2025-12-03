#Халық заңгері
Қоғам

ЖРВИ және тұмау өршіді: Қазақстанның қай өңірлерінде мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшті

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 14:12 Фото: pexels
Қазақстанның Білім министрлігі 2025 жылғы 3 желтоқсанда мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшірілген өңірлер туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, 2 желтоқсан жағдайы бойынша елдің 13 өңіріндегі 663 мектептің 6784 сыныбы қашықтықтан оқуға ауыстырылған:

  • Қостанай облысы – 167 мектеп, 2727 сынып
  • Солтүстік Қазақстан облысы – 64 мектеп, 247 сынып
  • Ұлытау облысы – 15 мектеп, 93 сынып
  • Маңғыстау облысы – 1 мектеп, 1 сынып
  • Ақмола облысы – 58 мектеп, 268 сынып
  • Батыс Қазақстан облысы – 3 мектеп, 6 сынып
  • Жамбыл облысы – 20 мектеп, 986 сынып
  • Астана – 46 мектеп, 462 сынып
  • Шығыс Қазақстан облысы – 119 мектеп, 1034 сынып
  • Абай облысы – 48 мектеп, 299 сынып
  • Қарағанды облысы – 47 мектеп, 260 сынып
  • Атырау облысы – 18 мектеп, 94 сынып
  • Павлодар облысы – 57 мектеп, 307 сынып

Министрлікте түсіндіргендей, қашықтан оқыту келесі жағдайларда жүргізіледі:

  • әкімшілік-аумақтық бірліктерде төтенше жағдай, шектеу шаралары немесе карантин енгізілген кезде;
  • қолайсыз ауа райы мен метеожағдайлар салдарынан төтенше жағдай жарияланған жағдайда;
  • оқушының денсаулығына қатысты дәрігерлік комиссия қорытындысы бар болса;
  • халықаралық немесе республикалық оқу-жаттығу жиындары, спорттық жарыстар, интеллектуалдық және шығармашылық байқаулар мен фестивальдарға қатысу кезінде;
  • ата-аналар немесе заңды өкілдердің өтініші бойынша.
"Қашықтан оқыту – оқу процесінің бір бөлігі болып табылады, жоғарыда аталған жағдайларда мәжбүрлі оқу түрі ретінде қарастырылады және қажет болған жағдайда оқушыларға ұсынылады", – делінген баспасөз хабарламасында.

Сонымен қатар, министрлік хабарлағандай, санитарлық дәрігердің 2025 жылғы 22 тамыздағы қаулысына сәйкес, 2025–2026 оқу жылында эпидемиялық кезеңде мектептерді "қашықтыққа" көшіру келесі жағдайларда қарастырылған:

  • бір инкубациялық кезеңде оқушылардың 20–30%-ында ЖРВИ тіркелсе, мектепте кабинет жүйесі тоқтатылады және жаңа оқушыларды сыныпқа қабылдау 10 күнге шектеледі;
  • бір инкубациялық кезеңде 30% және одан көп оқушы ЖРВИ жұқтырса, сынып онлайн оқуға көшіріледі.
