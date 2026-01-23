Астанада 23 қаңтарда қай сынып оқушылары қашықтан оқуға көшті
2026 жылғы 23 қаңтарда Астана Білім басқармасы екінші ауысымдағы бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарына маңызды хабарлама жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хабарламада айтылғандай:
"Ауа райының нашарлауына байланысты 2026 жылғы 23 қаңтардан бастап екінші ауысымдағы 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқуға көшеді".
Бұған дейін де Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқуға көшірілетіні туралы хабарланған болатын.
