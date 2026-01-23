#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Оқиғалар

Астанада 23 қаңтарда қай сынып оқушылары қашықтан оқуға көшті

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 12:56 Фото: unsplash
2026 жылғы 23 қаңтарда Астана Білім басқармасы екінші ауысымдағы бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарына маңызды хабарлама жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарламада айтылғандай:

"Ауа райының нашарлауына байланысты 2026 жылғы 23 қаңтардан бастап екінші ауысымдағы 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқуға көшеді".

Бұған дейін де Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқуға көшірілетіні туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
23 қаңтардағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
15:54, Бүгін
23 қаңтардағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшіріледі
20:57, 10 желтоқсан 2025
Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшіріледі
Астаналық оқушылар қайтадан қашықтықтан оқуға көшті
12:41, 15 қаңтар 2024
Астаналық оқушылар қайтадан қашықтықтан оқуға көшті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: