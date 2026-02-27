#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Астанада ауа райының нашарлауына байланысты оқушылар қашықтықтан оқуға көшті

27.02.2026 11:27
Бүгін, 2026 жылғы 27 ақпанда Астанада кейбір екінші ауысымдағы оқушылар онлайн-оқытуға жіберілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Себеп – қолайсыз ауа райы.

"Ауа райының нашарлауы (температураның төмендеуі) байланысты 27 ақпан 2026 жылы 0-9 сыныптардың екінші ауысымдағы оқушылары қашықтық форматқа көшеді", – деп хабарлады жұма күні Астана Білім басқармасы.

Еске салсақ, бұған дейін Астанада қолайсыз ауа райына байланысты бірінші ауысымдағы мектеп оқушылары мен студенттер де қашықтықтан оқытуға ауыстырылған еді.

Астанадағы 27-28 ақпан және 1 наурыз 2026 жылғы ауа райы туралы толық ақпаратты мына сілтеме арқылы білуге болады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
