Астанада ауа райының нашарлауына байланысты оқушылар қашықтықтан оқуға көшті
Бүгін, 2026 жылғы 27 ақпанда Астанада кейбір екінші ауысымдағы оқушылар онлайн-оқытуға жіберілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Себеп – қолайсыз ауа райы.
"Ауа райының нашарлауы (температураның төмендеуі) байланысты 27 ақпан 2026 жылы 0-9 сыныптардың екінші ауысымдағы оқушылары қашықтық форматқа көшеді", – деп хабарлады жұма күні Астана Білім басқармасы.
Еске салсақ, бұған дейін Астанада қолайсыз ауа райына байланысты бірінші ауысымдағы мектеп оқушылары мен студенттер де қашықтықтан оқытуға ауыстырылған еді.
Астанадағы 27-28 ақпан және 1 наурыз 2026 жылғы ауа райы туралы толық ақпаратты мына сілтеме арқылы білуге болады.
