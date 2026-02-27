#Референдум-2026
Қаржы

Қаржы министрлігі әкімшілендіру ісін цифрландырып жатыр

Маркетплейстерге, интернет-агрегаторларға және банктерге салық агенттерінің функцияларын беру қарастырылуда , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 12:55 Сурет: Қаржы министрлігі
2026 жылғы 26 ақпанда Астанада Қаржы министрлігінің алқалы жиыны өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Онда мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру аясында салық агенттерінің функцияларын маркетплейстерге, интернет-агрегаторларға және екінші деңгейлі банктерге беру көзделгені атап өтілді.

"Жеңілдетілген декларацияны автоматтандыру, СЕН алдын ала толтыру, салық төлеушілерге арналған ЖИ-сервистерін енгізу, сол секілді МКК дерекқорларын басқа ведомстволармен интеграциялау жоспарланған. Заңды тұлғаларға төлемдерді автоматты түрде жасау мүмкіндігі бар "Салық әмияны" тетігі жолға қойылады",- делінген ақпаратта.

2026 жылы "Цифрлы ҚҚС" жобасы (1С, ЭШФ, SDF, СӘИЖ) аясындае негізгі жүйелерді интеграциялау жалғасады. Жобаға ірі экспорттаушыларды қосып, мемлекеттік сатып алуда цифрлы теңгені пайдаланып, қанатқақты жобаны іске қосу межеленген.

Мемлекеттік кірістер органдары 42 қызмет көрсетіп келеді. Оның 39-ы (92%) электронды форматқа ауыстырылды. 13 қызмет толық автоматтандырылған, 37 қызмет eGov.kz порталында жолға қойылған. Бизнеске қолдау көрсетудің проактивті сервисіне көшу жалғасады.

Бұған дейін аржы министрлігі бизнеске қалай қолдау көрсетуде екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Таза парақтан" тетігі, салықтық жеңілдіктер: Қаржы министрлігі бизнеске қолдау көрсетуде
12:24, Бүгін
"Таза парақтан" тетігі, салықтық жеңілдіктер: Қаржы министрлігі бизнеске қолдау көрсетуде
Қаржы министрлігі көлік салығына енгізілген өзгерістерді түсіндірді
15:50, 04 қаңтар 2026
Қаржы министрлігі көлік салығына енгізілген өзгерістерді түсіндірді
Мемлекеттік кірістер комитеті SMS пен WhatsApp-тағы хабарламаларға байланысты ескерту жасады
17:12, 26 ақпан 2026
Мемлекеттік кірістер комитеті SMS пен WhatsApp-тағы хабарламаларға байланысты ескерту жасады
