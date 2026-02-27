#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Қоғам

Қаржы министрлігі: Еліміздің транзит әлеуетін дамыту басты назарда

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 13:18 Фото: primeminister.kz
Мемлекет басшысының транзит әлеуетін дамыту және кедендік инфрақұрылымды жетілдіру жөніндегі тапсырмаларын орындау мақсатында ҚР Қаржы министрлігі мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асырып келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселен, "Жібек Жолы" өткізу пунктінде тиісті жұмыстар аяқталғаннан кейін өткізу қабілеті тәулігіне 70 мың адамға, 2 мың жеңіл автокөлікке және 200 автобусқа жетті. Тұтастай алғанда, жыл соңына дейін жаңғыртылған пункттердің өткізу мүмкіндігі 5 млн автокөлікке дейін жетеді деп көзделген. Бұл туралы 26 ақпандағы Қаржы министрлігінің алқа отырысында айтылды.

"2026 жылғы тамыз айында Бас диспетчерлік басқарма ашылады. Жаңа орталық тауарлардың кеденнен өтуін бір жерден бақылауға мүмкіндік береді. Өзбекстанмен бірлесіп, "жіксіз транзит" қанатқақты жобасы іске асырылып жатыр. Жоба экспорттық және транзит декларацияларын қайта құрылымдауды автоматтандырып, бақылаудан өтуді жеңілдетіп, рәсімдеу уақытын азайтады. KEDEN жүйесі Smart Cargo платформасы мен интеграцияланды",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, наурызда "Тауарлар декларациясы" модулі іске қосылады. Тың тетік экспорт, импорт, кедендік транзит, қайта өңдеуді қоса алғанда 17 рәсімді қамтиды. Бір мезетте жүкті алып кетуді растау, декларацияларды түзету және қамтамасыз етуді есептеу модульдері іске қосылады.

Бұған дейін 2025 жылы мемлекеттің бюджеті 3 трлн теңгеге ұлғайғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Премьер-министр Астананы көгалдандыру шараларына баса көңіл бөлуді тапсырды
17:39, 01 наурыз 2023
Премьер-министр Астананы көгалдандыру шараларына баса көңіл бөлуді тапсырды
Қазақстанда дәрігерлердің жалақысы өседі
14:01, 08 қаңтар 2026
Қазақстанда дәрігерлердің жалақысы өседі
Мемлекет басшысы Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевты қабылдады
16:00, 15 шілде 2025
Мемлекет басшысы Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевты қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
17:32, Бүгін
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
17:15, Бүгін
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
17:02, Бүгін
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
16:44, Бүгін
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: