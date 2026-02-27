2025 жылы мемлекеттің бюджеті 3 трлн теңгеге ұлғайған
2025 жылғы мемлекеттік бюджеттің жоспары артығымен орындалып, кіріс 3 трлн теңгеге ұлғайған. Бұл туралы 2026 жылғы 26 ақпанда Қаржы министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметіне сүйенсек, 2025 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджеттің кірісі (трансферттерді есептемегенде) 24,6 трлн теңгеге жетіп, жоспарланған көрсеткіштен 27,3 млрд теңгеге асып түсті. Орындалу индексі – 100,1%.
Сондай-ақ, алқа отырысында бұл көрсеткіш 2024 жылмен салыстырғанда кірістер 3 трлн теңгеге ұлғайып, өсім қарқыны 114,3% жеткені атап өтілді.
"Биыл кірістердің өсімі 25,8% мөлшерінде жоспарланған. Республикалық бюджеттің кірістері жөніндегі 2026 жылға арналған жоспары 19,2 трлн теңге көлемінде бекітіліп, бұл 2025 жылдағы көрсеткіштен 3,9 трлн теңгеге (25,8%) көп. Салық түсімдері 18,9 трлн теңге деңгейінде, яғни 30,6% өседі деп болжанып отыр",- делінген министрліктің мәліметінде.
