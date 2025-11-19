Инфляцияны тұрақтандыру және табысты арттыру шаралары үкімет отырысында талқыланды
Серік Жұманғариннің айтуынша, инфляцияны тежеу үшін үкімет тарапынан келесі негізгі бағыттар бойынша шаралар күшейтіледі: нарықты өніммен қамтамасыз ету, сақтау және тұтынушыға жеткізу инфрақұрылымын дамыту, баға қалыптастыруды реттеу және антимонополиялық реттеу.
"Арнайы көңіл "Инвестицияға тапсырыс" бағдарламасын іске асыруға бөлінеді. Бағдарлама өндірістерді, әсіресе инфляцияны төмендетуге және сіңіруге бағытталған "қарапайым заттар экономикасы" тауарларын дамытуда қолданылатын болады. Жобаларды жүзеге асыру бірқатар азық-түлік өнімдері бойынша толық өзін-өзі қамтамасыз етуді және экспортты қамтамасыз етеді. Сонымен қатар маркетплейстерде баға қалыптастырудың ашықтығын арттыруға, соның ішінде өнім құнына кіретін сыйақылар, комиссиялар және басқа төлемдер туралы ақпаратты жариялауға қатысты шаралар қабылданады", – деп түсіндірді министр.
Сонымен қатар, сатушылар мен сатып алушылар үшін әділ жағдайларды қалыптастыру мақсатында сауда алаңдары мен делдалдардың комиссияларын оңтайландыру тәсілдері әзірленетін болады.
"Тұтынушылардың құқықтарын қорғау үшін маркетплейстерде екі түрлі баға тәжірибесі енгізіледі – бөліп төлеу кезінде және біржолғы төлем кезінде", – деді Үкімет басшысы.
Инфляция деңгейін бақылау және төмендету бойынша кешенді шаралар тұтынушылық кредит берудің өсуін тежеуге бағытталған ақша-кредит және макропруденциялық саясат шараларымен толықтырылады.
"Барлығы бұл инфляцияны тұрақтандыруға және баяулатуға ықпал етеді. 2026 жылдың бірінші тоқсанына дейін барлық тұтынушылар тобы үшін коммуналдық тарифтердің өсуі тоқтатылды. Тарифтерді көтеруге мораторий әрекет етіп тұрған кезеңде табиғи монополия субъектілерінің инвестициялық міндеттемелерін орындауы кешенді түрде тексеріледі. 2026 жылдың екінші тоқсанынан бастап тарифтердің өсуі инфляцияның белгіленген деңгейімен үйлестіріліп, теңгерімді түрде жүргізіледі", – деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Әлеуметтік осал топтар үшін тұрғын үй көмегін көрсету механизмі сақталады, оның ішінде көмектің бағыттылығы күшейтіліп, ең мұқтаж санаттағы адамдарға қолжетімді болады.
Жалпы, табиғи монополия субъектілерінің қызмет тарифтерінің инфляцияға жыл сайынғы қосқан үлесі 1 пайыздық тармақтан аспайды деп көрсетілген.
"Халық табысын қолдау үшін жұмыспен қамтуды қолдау бағдарламаларын іске асыру жалғасады. Арнайы көңіл төмен экономикалық белсенділігі бар аймақтарға бөлінеді. Әлеуметтік қолдауды бағыттылық бойынша арттыру шаралары қабылданады. Әлеуметтік төлемдердің ашықтығы мен бағыттылығын арттыру мақсатында цифрлық технологияларды қолдану аясын кеңейту жоспарланған. 2027–2028 жылдары ең төменгі жалақыны көтеру мәселесі қарастырылады. 2026–2028 жылдары халықтың нақты табыстарының өсуі жыл сайын орта есеппен кемінде 2–3% деңгейінде болады", – деді министр.
Бұған дейін Серік Жұманғарин 2026–2028 жылдарға арналған "Макроэкономикалық тұрақтандыру және халықтың әл-ауқатын арттыру бағдарламасын" таныстырған болатын.